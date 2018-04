Uljanik u izvješću poručio da im predstoji finaliziranje programa restrukturiranja

Ilustracija: Dusko Marisic/PIXSELL (Fotografija ne prikazuje događaje iz teksta)



ULJANIKU u suradnji s odabranim strateškim partnerom, tvrtkom Kermas energija, socijalnim partnerima i nadležnim ministarstvom predstoji finaliziranje programa restrukturiranja koji će uputiti vladi na usvajanje, a nakon čega će taj program biti spreman za razmatranje i konačno izdavanje suglasnosti Europske komisije, izvijestio je Uljanik u srijedu Ministarstvo gospodarstva.



Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta je, naime, zatražilo izvješće o realiziranim aktivnostima u procesu odabira strateškog partnera Uljanika d.d. te informacije o izradi i provedbi programa restrukturiranja Uljanik Brodogradilišta te je cjelovito izvješće objavilo na svojim internet stranicama.



Isplata kredita će se izvršiti u najmanje dva obroka



Vlada je 11. siječnja ove godine Uljanik Brodogradilištu dala državno jamstvo za kreditno zaduženje u iznosu od 96 milijuna eura, a radi provedbe procesa sanacije i financijske konsolidacije, a na tu je odluku dobivena suglasnost Europske komisije (22. siječnja).



Ministarstvo u obrazloženju objave izvješća podsjeća i da je odlukom vlade realizacija kredita uvjetovana tako da se isplata treba izvršiti u najmanje dva obroka. Prvi obrok korišten je za nužnu likvidnost za osiguranje proizvodnog procesa, dok je isplata ostatka omogućena tek po donošenju prihvatljivih odluka glavne skupštine Uljanika, vezano za provedbu programa restrukturiranja tj. nakon usvajanja odluka kojima se omogućava ulazak strateškog partnera u vlasničku strukturu Uljanika.



Sukladno odluci vlade i suglasnosti EK, ovakav oblik državne potpore u vidu danog jamstava za sanacijski kredit ne predstavlja nelegalnu državnu potporu ako se kredit vrati u roku od 6 mjeseci ili ako se u tom razdoblju izradi održivi programa restrukturiranja sukladan Smjernicama EK o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje nefinancijskih poduzetnika u teškoćama (2014/C249/01), objašnjavaju iz Ministarstva, podsjećajući da program restrukturiranja mora odobriti Europska komisija.



Sažetak vizije restrukturiranja poslan na osam adresa



Izvješće Uljanika potpisuju članovi Uprave pulskog brodogradilišta Veljko Grbac i Marinko Brgić, a iz njega je uz ostalo vidljivo da je sažetak vizije restrukturiranja u studenom poslan na osam adresa, da je data room posjetilo sedam potencijalnih strateških partnera, kao i da su socijalni partneri izrazili "ozbiljnu rezervu prema ponudi DIV Grupe".



Tako se u izvješću navodi da je Uprava, uz sudjelovanje konzultanata iz konzultantske tvrtke BCG, Nadzornom odboru 10. studenoga prošle godine, predstavila načela, osnove i koncept budućeg programa restrukturiranja Uljanik Brodogradilišta.



Nadzorni je odbor primio na znanje prijedlog programa restrukturiranja, podržao prijedlog za njegovo provođenje, obvezao upravu da ga predstavi vladi te preporučio da se u slučaju provedbe posebno vodi računa o socijalnoj komponenti.



Temeljem tih odluka Uljanik je tzv. sažetak vizije restrukturiranja i daljnjeg razvoja Uljanik Brodogradilišta i Uljanik Grupe u studenom 2017. poslalo potencijalnim investitorima za koje je ocijenjeno da bi mogli biti zainteresirani i sudjelovati u programu restrukturiranja, navodi se u izvješću.



Otkriva se i da je taj dokument otposlan na adrese osam potencijalnih investitora - Fincantieri (Italija), Palumbo Group (Italija), Eusider Group (Italija), Erste bank d.d., Lagerkvist&Partners (Švedska), Studio Iovine (Italija), Kermas energija te Bene Trade (Češka).



Svi su ti poduzetnici, u nastavnim kontaktima, iskazali svoj načelni interes za sudjelovanje u postupku restrukturiranja Uljanik Brodogradilišta i daljnjeg razvoja Uljanik Grupe, ističu iz pulskog brodogradilišta.





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Dodaju da su izradili i "Teaser", odnosno detaljni pregled očekivanih budućih događaja i postupaka vezanih za restrukturiranje brodogradilišta i budućeg poslovanja grupe, koji je otposlan svim navedenim poduzetnicima koji su iskazali interes za njegov primitak i analizu.Iz Uljanika u izvješću podsjećaju i da je izvanredna glavna skupština Uljanika d.d. 16. veljače 2018. donijela odluku o povećanju temeljnog kapitala te da je za potencijalne strateške partnere od 15. veljače do 23. ožujka bio otvoren data room.Izvješće otkriva i da su data room posjetili ovlašteni predstavnici sedam potencijalnih partnera - DIV Grupe, Kermas energije, Brodotrogira, Palumbo Group, tvrtke Vergo d.o.o., Bene Trade i Eusider.Pritom se napominje da s DIV Grupom i tvrtkom Vergo nije ranije bilo nikakvih kontakata na temu sudjelovanja u restrukturiranju.Iz Uljanika nadalje navode i kako su do 23. ožujka zaprimili tri obvezujuća pisma namjere - Bond Asian Ventures iz Hong Konga, DIV Grupe i Kermas energije.Prema izvješću, socijalni su partneri - SMH - Sindikat metalaca Hrvatske-industrijski sindikat, SIKD - Sindikat Istre i Kvarnera i JS - Jadranski sindikat, "detaljno upoznati sa svim inicijalnim interesima i upitima, radom data-rooma, upoznati su i s činjenicom da je dio zainteresiranih odustao od dolaska u data-room nakon nelegalnog štrajka 22.-23. siječnja 2018., a same tri pristigle ponude su im detaljno prezentirane".Uprava Uljanika prenosi i da su, s obzirom na to da su ponude konceptualno različite, "sva tri sindikata naglasila važnost provedbe restrukturiranja kao procesa od zajedničkog interesa svih uključenih dionika s osnovnim ciljem trajne održivosti djelatnosti brodogradnje", kao i da su "sva tri partnera izrazila ozbiljnu rezervu prema ponudi DIV Grupe".Nadzorni odbor Uljanika je 28. ožujka razmatrao tri obvezujuća pisma namjere, a u izvješću se u rečenicu-dvije daje i kratak osvrt na pristigle ponude.Tako se navodi da "s obzirom na to da ponuda fonda Bond Asian Ventures nije podrazumijevala restrukturiranje Uljanik Brodogradilišta, a za naznačen model financiranja bilo je potrebno realizirati u ponudi nedefinirane pretpostavke poput financiranja putem pozajmica društvu, takva ponuda ostavlja nedefiniranim ozbiljna pitanja o krajnjem cilju i osnovanosti provedbe takve akvizicije".Za ponudu DIV Grupe se navodi da je "postavljena tako da je prije jasnog zaključka o opsegu i konkretnoj namjeri dokapitalizacije Uljanik d.d. te samog restrukturiranja Uljanik Brodogradilišta isto uvjetuje mnogim prethodnim transakcijama s drugim povezanim društvima Grupe", uz napomenu da je Nadzorni odbor "kroz raspravu upoznat sa stavovima sindikata po pitanju ponude DIV Grupe"."Ponuda Kermas energije je procijenjena kao najadekvatnija s obzirom na osnovni strateški cilj a to je provedba restrukturiranja Uljanik Brodogradilišta u suradnji s Republikom Hrvatskom, pri čemu u operativnom smislu ne postoje dodatni uvjeti i nepoznanice s obzirom na to da je Brodogradilištu hitno potrebna likvidnost i stabilizacija ukupnog poslovno proizvodnog procesa. U svojoj ponudi Kermas energija izričito navodi da je bez prethodnih, dodatnih i uvjetovanih prethodnih radnji, spremna na realizaciju programa restrukturiranja prema ranije definiranim kriterijima od strane Uprave i svih uključenih dionika, a sve u neposrednoj suradnji s RH", obrazlaže se u izvješću.Nadzorni odbor je zaključio kako je ponuda Kermas energije, tvrtke u vlasništvu poduzetnika Danka Končara, bitno bliža ključnim elementima i strateškim ciljevima programa restrukturiranja, pri čemu ta ponuda podrazumijeva "trenutno uključivanje u provedbu procesa restrukturiranja bez dodatnih uvjeta i zahtjeva, a sve u kontekstu kratkih rokova te potrebe za likvidnošću i kontinuitetom proizvodnje brodogradilišta", navodi se uz ostalo u izvješću Uljanika.