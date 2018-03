Umro najomraženiji haker na svijetu, čovjek koji je vlastima predao slavnu američku zviždačicu

Foto: Facebook

ADRIAN Lamo, prozvan najomraženijim hakerom na svijetu, umro je u dobi od 37 godina, javljaju svjetski mediji.

Lamo je bio najpoznatiji po odavanju američke transrodne vojnikinje Chelsea Manning kao zviždačice, koja je kasnije osuđena za izdaju zbog krađe tisuća tajnih vojnih dokumenata koje je predala WikiLeaksu. Manning je osuđena na 35 godina zatvora, a pomilovao ju je bivši predsjednik Obama.

Manning se tijekom dopisivanja na internetu povjerila Lamou te opisala povjerljive vojne materijale koje je poslala WikiLeaksu, što je Lamo prijavio vlastima. Policija u Kansasu potvrdila je u petak njegovu smrt, a uzrok smrti još nije objavljen. Njegov otac Mario na Facebooku je napisao:

"S velikom tugom i slomljenog srca moram javiti svim Adrianovim prijateljima i poznanicima da je umro. Sjajan um i suosjećajna duša je nestala, bio je moj voljeni sin".

