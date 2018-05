UN: Tridesetoro djece je ubijeno u zračnom napadu u Afganistanu prošli mjesec

Ilustracija: EPA

TRIDESET šestero ljudi, od kojih 30 djece, ubijeno je u zračnom udaru prošli mjesec koji su izvršile afganistanske zračne snage u sjevernom Kunduzu tijekom vjerskog obreda, priopćio je UN danas u izvješću.

Update:

UNAMA says air strike by #Afghanistan Air Force in #Kunduz last month caused 107 casualties (36 killed and 71 injured), of which 81 were children

