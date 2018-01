UN: "Trump sramotnim komentarima potiče na rasizam i ksenofobiju"

Foto: Getty

URED UN-a za ljudska prava odbacio je komentar američkog predsjednika Donalda Trumpa da imigranti iz Afrike i Haitija dolaze iz "sranja od zemalja", ocijenivši da je "rasistički" i da potiče na ksenofobiju.

"Ti komentari predsjednika Sjedinjenih Država su šokantni i sramotni. Ne može se reći ništa drugo nego da su 'rasistički'", rekao je glasnogovornik organizacije Rubert Colville na brifingu u Ženevi. "Ne možete za cijele zemlje i kontinente reći da su 'sranja' i da njihovi stanovnici koji nisu bijelci, prema tome nisu dobrodošli."

Trump nije osudio antisemitske i rasističke radnje bijelaca

To je više od "vulgarnog jezika", dodao je. "Riječ je o otvaranju vrata najgoroj strani čovječanstva, odobravanju i poticanju na rasizam i ksenofobiju, što će potencijalno poremetiti i uništiti živote mnogih ljudi."

Podsjetio je i da Trump nije jasno osudio "antisemitske i rasističke radnje bijelih rasista u Charlottesvilleu" u Virginiji prošlog kolovoza.

Program o kojem se razgovaralo u Bijeloj kući zove se Privremeni zaštićeni status. Trumpova administracija u studenom je odlučila ukinuti taj status za imigrante iz Haitija i Nikaragve.

Haićanima rok do srpnja iduće godine za povratak kući

Gotovo 59.000 imigranata iz Haitija koji su ga dobili dano je do srpnja 2019. da se vrate kući ili legaliziraju svoje boravište u SAD-u. Nikaragvanci su dobili rok do siječnja 2019.

"Budućnost 'sanjara' ne bi se smjelo koristiti da bi se cjenkalo u pregovorima o najstrožim i najrestriktivnijim imigracijskim i sigurnosnim mjerama koje su moguće. To su ljudska bića, a ne roba", rekao je Colville. Sanjari su ilegalni imigranti koji su u SAD stigli kao djeca.

Glasnogovornik UNHCR-a nije želio komentirati Trumpovu izjavu. "No mogu reći da je UNHCR uvijek zastupa stajalište da bi ljudima koji su prisiljeni bježati pred ratom ili progonom i trebaju azil, trebalo dati zaštitu u kojoj god zemlji se nalazili, neovisno o njihovoj rasi, religiji, etničkoj pripadnosti ili mjestu i zemlji podrijetla", rekao je William Spindler.

Afrička unija podsjetila da su Afrikanci stizali u SAD kao robovi

Oglasila se i Afrička unija. Glasnogovornica Ebba Kalondo podsjetila je Trumpa da su mnogi Afrikanci "stigli u SAD kao robovi", dodajući da je njegova sramotna izjava "u suprotnosti sa svim prihvatljivim načinima ponašanja i praksi."

Napomenula je da je SAD "svjetski primjer kako je migracija omogućila nastanak nacije sagrađene na snažnim vrijednostima raznolikosti i prilika".

Poručila je da će Afrička unija i njezini partneri nastaviti rješavati uzroke migracija i boriti se protiv rasizma i ksenofobije.

Vladajuća južnoafrička stranka, Afrički nacionalni kongres, također je na Twitteru kritizirala Trumpa zbog njegova "uvredljivog" izbora riječi.

Neki su se s druge strane s time i našalili. "Dobro jutro iz najveće i najljepše 'sranja od zemlje' na svijetu", napisao je na Twitteru Leanne Manas, novinar južnoafričke televizijske kuće SABC, prenosi dpa.

Good morning from the greatest most beautiful “shithole country” in the world!!!