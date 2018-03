UPALJEN ALARM Stiže još snijega i ledena kiša, a nakon toga drastični preokret

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL , Marko Prpic/PIXSELL

IZA nas je najhladniji dio ovogodišnje zime. Polarni val koji je sa sobom u dijelove zemlje donio temperature ispod -20 stupnjeva, prošao je kroz Hrvatsku, a nakon njega, prema trenutnim prognozama, stiže osjetno zatopljenje.



Kako bismo doznali što nas sve čeka ovaj tjedan i koliko će točno rasti temperature u idućim danima, razgovarali smo s dežurnim meteorologom DHMZ-a.



Sutra još snijega na kopnu, na Jadranu grmljavinski pljuskovi



"Sutrašnji dan bit će vrlo raznolik po vremenskim prilikama. Na kopnu se još u noći i prijepodne očekuju oborine, većinom snijeg. Mjestimice se taj snijeg može miješati s kišom koja se može lediti pri dodiru s tlom", kazao je za Index meteorolog DHMZ-a.



Dodaje kako se u Slavoniji ne očekuju novi centimetri snijega, ali u središnjoj i zapadnoj Hrvatskoj može pasti između centimetar i pet centimetara snijega. Ipak, ne očekuje se da će se snijeg zadržavati dugo na cestama.



Iz dana u dan sve toplije



Kako će tjedan izmicati, tako će temperature na kopnu iz dana u dan rasti. Krajem tjedna u dijelovima zemlje mogle bi se popeti i do 20 Celzijevih stupnjeva.



"Temperatura će postepeno rasti. Ne naglo, za sada, osim u Lici. Recimo, jučer je u Lici izmjereno 9 Celzijevih stupnjeva.





Temperature će za zapravo biti puno bliže prosječnim temperaturama za prvi tjedan ožujka, ili malo više od prosjeka. Višegodišnji prosjek najviše dnevne temperature u Zagrebu za ožujak je oko 12 stupnjeva, a za vikend bi temperatura u Zagrebu mogla ići i do 17 stupnjeva", kaže.Otkrio nam je i jedan zanimljiv podatak. Danas je temperatura zraka na krajnjem jugu zemlje, odnosno automatska postaja na Prevlaci, izmjerila 20 stupnjeva. Samo 50 kilometara sjevernije, u Makarskoj, izmjereno je svega 12 stupnjeva. U isto vrijeme, u zračnoj luci u Osijeku, izmjerena su -2 stupnja."Dakle, od Prevlake do Dunava danas je bilo od 20 do -2 stupnja", kazao nam je dežurni prognostičar."Rast će i temperature na moru, ali neće rasti drastično. Zadržat će se dosta oblačno vrijeme, posebno u Dalmaciji, gdje se sutra očekuju i grmljavinska nevremena te obilnija kiša koja bi mogla padati cijeli dan.Temperature će rasti do 15-17 stupnjeva", kaže.Ipak, u jednom dijelu zemlje očekuje se da će temperature rasti nešto više od prosjeka, a to će biti istok Hrvatske. Tamo se očekuju temperature više od prosjeka za ovo doba godine. Temperature bi u dijelovima Slavonije rasti i do 20 Celzijevih stupnjeva.

Zbog snijega i ledene kiše koji će na kopnu padati još sutra Meteoalarm je izdao posebno upozorenje za veći dio kopnene Hrvatske. "Pripazite pri hodanju, bicikliranju ili vožnji na skliskim površinama", upozorava Meteoalarm.

Vakula otkriva kakvo će biti proljeće

Zoran Vakula u Meteo kutku HRT-a komentirao je dosadašnje vrijeme, ali i najavio što nas čeka te kakvo bi moglo biti proljeće.

"Najhladniji dio ovogodišnje zime, a vjerojatno i ove godine, već je tijekom vikenda završio na Jadranu i većini područja uz njega, a sljedećih će dana i u sjevernijim krajevima. Nevolje s hladnoćom polako će posvuda prestati, one s poledicom još će se zadržati u dijelu unutrašnjosti tijekom noći i jutara, a nekima počinju nevolje zbog topljenja snijega, porasta vodostaja, južine...



Premda su i u ožujku moguća kojekakva iznenađenja, kao i kod ove godine "maskirane" veljače, uostalom, nije bez razloga u narodu poznat i kao "ožujak - luđak", i "ožujak - lažac", te za neke posebne planove i aktivnosti na otvorenome valja pratiti svakodnevne detaljnije i pouzdanije prognoze do 7 dana unaprijed. Prema trenutačnim dugoročnijim prognozama povećana je vjerojatnost da će srednja mjesečna temperatura ožujka u većini Hrvatske biti oko prosječnih vrijednosti. Naravno, to uključuje i povremena toplija razdoblja, od kojih prvo diljem Hrvatske od sljedećega petka i tijekom tjedna nakon njega, a i hladnija razdoblja, koje je trenutačno najvjerojatnije u drugoj polovini mjeseca.



Prema većini modela koji izračunavaju prognoze za više mjeseci i sezona unaprijed - velika odstupanja od srednje sezonske temperature u većini su Hrvatske malo vjerojatna. No, to ne znači da se neće povremeno dogoditi neka iznimno topla i hladna razdoblja, koja na kraju, kad se sve zbroji, oduzme i podijeli - daju srednju vrijednost. Uostalom, i posljednjih smo mjeseci imali slične pojave i na ekstreme, koji postaju sve češći i žešći, valja nam se prilagoditi. Kao i na mnogo toga u svakodnevnom životu, prepunom različitih ekstrema, kojekakvih karikatura, pa i meteoroloških...", piše Vakula.