UPALJEN ALARM ZA CIJELU HRVATSKU Stiže nova tuča, obilna kiša i jak vjetar

NAKON što je Hrvatsku i zemlje regije jučer zahvatilo grmljavinsko nevrijeme praćeno tučom i obilnom kišom, vrijeme se ni danas neće smiriti.

Vrijeme danas

U Hrvatskoj će danas biti promjenljivo vrijeme uz mjestimičnu kišu, pljuskove i grmljavinu, ponajprije na Jadranu i u gorskim predjelima. Oborine će biti češće u drugom dijelu dana, a mogući su i izraženiji pljuskovi, javlja DHMZ. Najviše sunčanog vremena će biti u Slavoniji i Baranji.



Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni i istočni vjetar. Na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo i istočnjak, ujutro podno Velebita i bura.



Najviša dnevna temperatura bit će većinom između 23 i 28 °C, na istoku i nekoliko stupnjeva viša.



Upaljen Meteoalarm za cijelu zemlju



Za istočnu i središnju Hrvatsku na snazi je žuti Meteoalarm zbog opasnosti od lokalnih pljuskova s grmljavinom i grmljavinskog nevremena. Za Slavoniju je vjerojatnost grmljavine prognozirana preko 60 posto, posebice u zapadnoj Slavoniji. Meteoalarm savjetuje oprez na otvorenim područjima poput planina, šuma i livada. Isto je prognozirano i za središnju i sjevernu Hrvatsku, s vjerojatnošću za grmljavinu preko 70 posto.U Istri je na snazi žuti Meteoalarm koji je upaljen zbog grmljavinskog nevremena za koje je vjerojatnost preko 60 posto, ali i zbog olujnih udara bure podno Velebita. Brzina vjetra bit će do 55 km/h a najjači udari vjetra očekuju se u brzinama od 55 do 90 km/h.Za Liku i Gorski kotar te područje oko Karlovca na snazi je narančasti meteoalarm i to zbog opasnosti od grmljavinskog nevremena ali i lokalno obilne kiše.





Tako je za područje oko Karlovca upaljen narančasti Meteoalarm zbog mogućeg lokalnog grmljavinskog nevremena koje lokalno može biti praćeno tučom i pojačanim vjetrom. "Budite spremni na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i zaštitite se od munja", javlja Meteoalarm.

Za područje Like i Gorskog kotara narančasti Meteoalarm na snazi je zbog istih razloga, ali je za to područje na snazi i žuti Meteoalarm zbog lokalno obilne kiše. Meteoalarm najavljuje mogućnost lokaliziranih poplava.



Za Dalmaciju je na snazi žuti Meteoalarm zbog mogućnosti za grmljavinsko nevrijeme praćeno tučom i pojačanim vjetrom. Zbog istih razloga na snazi je žuti Meteoalarm i za sam jug zemlje, ali je na snazi i zbog moguće obilne kiše te jakog i vrlo jakog juga. Najjači udari vjetra očekuju se od 55 do 90 km/h.



Zbog pojačanog istočnog vjetra i bure na snazi je žuti Meteoalarm za sve otoke.

Nevrijeme širom Europe

Podsjetimo, jučerašnje nevrijeme zahvatilo je BiH, Sloveniju i Austriju. U BiH i Sloveniji je zabilježena tuča, dok je u Beču snimljen tornado.

Kako javlja meteoservis Severe Weather Europe, jučer je u Europi zabilježeno preko 160.000 munji.

Vrijeme se danas neće smiriti ni u Europi, što vidimo i po Meteoalarmu koji je upaljen posebno za zemlje regije, a kako se čini prema upozorenju Meteoalarma, vrijeme će najgore biti u Italiji.