UPALJEN CRVENI ALARM Sutra stiže opasna ledena kiša

HRVATSKA je već nekoliko dana okovana snijegom i niskim temperaturama koje stvaraju probleme u prometu, ali i u svakodnevnom životu građana.

Iako su ranije prognoze predviđale poboljšanje vremena ili barem prestanak padalina do petka, prema najnovijim modelima se vidi kako tome neće biti tako te kako ćemo se do prestanka padalina i viših temperatura morati strpjeti još nekoliko dana.

Vrijeme sutra



Sutra se tako očekuje pretežno oblačno, ali ipak i manje hladno vrijeme.



U unutrašnjosti se očekuju oborine na granici kiše i snijega koje će se smrzavati na drveću, predmetima i tlu. Takve padaline posebno se očekuju u Lici i Slavoniji. Kiša se očekuju na Jadranu, koja na jugu može biti i obilna.



Puhat će slab vjetar koji će većinom biti slab, dok će na Jadranu puhati umjerena bura, a u Dalmaciji i jako jugo koje će poslijepodne oslabjeti. Navečer će puhati jugozapadnjak.



Najniže jutarnje temperature kretat će se od -9 do -6 °C na kopnu, dok će dnevne temperature biti od -6 do -1 °C. Na Jadranu se pak u jutarnjim satima očekuju temperature od 0 do 6 °C, koje će tijekom dana porasti na 5 do 12 °C.



Zbog ledene kiše na snazi crveni meteoalarm za Liku i Gorski Kotar



Zbog opasnih vremenskih uvjeta koji će sutra vladati, za gotovo cijelu Hrvatsku je upaljen meteoalarm. Za područja na kojima se očekuje ledena kiša na snazi je crveni i narančasti meteoalarm, dok je za ostatak zemlje na snazi žuti meteoalarm. Iznimke su jedino regije Istre i Kvarnera, u kojima sutra neće biti opasnog vremena.



Za područje Like i Gorskog kotara na snazi je crveni meteoalarm zbog velike vjerojatnosti za kišu koja će se smrzavati u dodiru s predmetima i na tlu. Minimalna temperatura kretat će se od -7 do -2 °C.



Meteoalarm upozorava građane da poduzmu mjere zaštite, a podsjećaju i da je rasprostranjena pojava obilnog snijega i/ili značajnog prekrivanja ledom, što može dovesti do prekida cestovnog, željezničkog i zračnog prometa.



Dodaju kako je velik rizik da vozači ostanu zameteni na cesti te upozoravaju da se ne kreće na putovanje ako ga se može odgoditi. Također, za isto područje je na snazi i žuti meteoalarm zbog hladne noći i jutra, kada će se temperature spustiti na -10 do -5 °C. Meteoalarm upozorava kako su mogući neki zdravstveni rizici kod osjetljive populacije, ponajprije kod starijih, male djece i beskućnika.Narančasti alarm na snazi je u Slavoniji, ali i za područje oko Karlovca jer je mjestimice moguća kiša koja će se smrzavati u dodiru s predmetima i na tlu.

Minimalna temperatura bit će od -7 do -2 °C. Također, u ovim regijama meteoalarm upozorava na rasprostranjenu pojavu snijega i leda koja može dovesti do prekida cestovnog, željezničkog i zračnog prometa i transporta.



Za obje regije je na snazi i žuti meteoalarm zbog niske temperature u jutarnjim satima. U Slavoniji će tako minimalne temperature biti od -8 do -5 °C, a meteoalarm upozorava na moguće zdravstvene rizike kod osjetljivije populacije, ponajprije kod starijih, male djece i beskućnika.



Ledena kiša moguća i u Dalmaciji



U središnjoj i sjevernoj Hrvatskoj je na snazi žuti meteoalarm. Kiša koja se smrzava na tlu je moguća mjestimice, a temperature će se kretati od -7 do -3 °C.



Također, žuti meteoalarm je na snazi i zbog hladnih temperatura u jutarnjim satima koje će se kretati od -8 do -4 °C.



U Dalmaciji meteoalarm također mjestimice predviđa kišu koja će se smrzavati na tlu. Temperature će se kretati od od -5 do 0 °C



Na samom jugu zemlje je na snazi žuti meteoalarm, ali ne zbog ledene kiše nego zbog juga koje će mjestimice biti jako i doseći snagu od 65 do 75 km/h.