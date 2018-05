UPALJEN METEOALARM Stiže grmljavina s tučom

Foto: Hina (Eva)/DHMZ



KAKO javlja DHMZ, danas će u Hrvatskoj prevladavati djelomice sunčano vrijeme uz promjenljivu naoblaku.



Ujutro je na sjevernom Jadranu i u gorskim predjelima mjestimice moguće malo kiše, dok su od sredine dana u unutrašnjosti mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom.



Najviše sunčanog vremena bit će na jugu Hrvatske. Vjetar će na kopnu biti uglavnom slab, a na Jadranu će puhati umjereno jugo, na sjevernom dijelu bura.



Najviša dnevna temperatura bit će između 22 i 27 °C, a na istoku zemlje bit će i nekoliko stupnjeva viša.



Vrijeme sutra



U noći na srijedu i u srijedu ujutro očekuje se naoblačenje uz kišu, pljuskove i grmljavinu. Očekuje se kako će se najprije naoblačiti na Jadranu i u gorskim predjelima, a poslijepodne i drugdje.



Na zapadu su moguće obilnije oborine, posebno u Gorskom kotaru. Najviše sunčanog vremena opet će biti u Slavoniji i Baranji.



Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni i istočni vjetar, a na Jadranu umjereno do jako jugo i istočnjak.



Najniže jutarnje temperature bit će od 12 do 17 °C, na Jadranu od 14 do 19 °C. Najviše dnevne temperature kretat će se između 21 i 26 °C, na istoku i nekoliko stupnjeva višeZa danas i sutra za dijelove zemlje je na snazi žuti Meteoalarm, i to zbog grmljavinskog nevremena praćenog tučom. Žuti Meteoalarm upaljen je danas za područje središnje i sjeverne te istočne Hrvatske.Upozorava na pljuskove s grmljavinom i mogućom tučom koja je najvjerojatnija u zapadnoj Slavoniji. Meteoalarm prognozira vjerojatnost grmljavine na 55 do 75 posto i upozorava stanovnike da budu na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena."Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni", javlja Meteoalarm.Za središnju i istočnu Hrvatsku Meteoalarm najavljuje izraženije pljuskove s grmljavinom i mogućom tučom te daje vjerojatnost grmljavine od 60 do 80 posto.

Sutra se očekuje i jako do vrlo jako jugo



Žuti Meteoalarm na snazi je i sutra, ali za sjevernu i središnju Hrvatsku te Liku i Gorski kotar. Za sjevernu i središnju Hrvatsku daje vjerojatnost preko 60 posto za grmljavinu te izraženiji pljusak, dok je za Liku i Gorski kotar vjerojatnost preko 70 posto.

Također, moguća je tuča.



Osim toga žuti Meteoalarm sutra je na snazi i za područje Splita, Kvarnera, Velebitski kanal i za sve otoke zbog umjerenog do jakog i vrlo jakog juga.