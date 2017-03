Upozorenje građanima: Voda u Splitu, Trogiru, Kaštelima i Solinu nije za piće

Foto: Pixsell/Ivo Čagalj



ZAVOD za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije izdao je upozorenje, tj. obavijest o zamućenju vode.

"Zbog obilnih oborina što su pale na širem splitskom području proteklog vikenda, došlo je do pojave zamućenja vode u vodoopskrbnoj mreži Splita, Solina, Kaštela i Trogira. Takva voda ne udovoljava Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju i Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju te Direktivi Vijeća EZ. Iako su svi drugi kemijski i mikrobiološki pokazatelji kakvoće vode sukladni navedenim pravilnicima, voda nije za piće. Zamućenje vode nije na svim točkama vodovodne mreže jednako izraženo", stoji u obavijesti Zavoda.

Radi predostrožnosti savjetuju da se voda za piće prije uporabe istaloži, a zatim samo bistri dio prokuha. Voda se, ističu u NZZJZ, može koristiti za kuhanje, tuširanje i ostale sanitarne potrebe.

ViK: Zamućenje je zabilježeno prije četiri dana

Upozorenje je i izdala tvrtka Vodovod i kanalizacija, koja brine o opskrbi vode na širem splitskom području.

Navode kako je zamućenje vode zabilježeno na dvije lokacije još prije četiri dana. Takva zamućenja obično nestanu isti dan, no kako je kiša nastavila padati i preko vikenda, došlo je do pogoršanja stanja. Nakon što su primili obavijest od Nastavnog zavoda za javno zdravstvo da je došlo do povećanja vrijednosti zamućenosti vode, uputili su obavijest potrošačima.

Iz ViK-a preporučaju da se voda prokuha ili da se za piće koristi flaširana voda. Najizloženiji riziku su najstariji i najmlađi te imunokompromitirane osobe.