UPOZORENJE NAJVIŠEG STUPNJA ZA 6 GRADOVA Dolazi vrhunac hladnoće, a krajem tjedna velika promjena

ŽIVIMO u najhladnijem tjednu ove zime.



Nakon snijega u većini Hrvatske, čak i na otoku Visu, te temperature niske kao malo kada potkraj veljače, i još pojačanog osjećaja hladnoće zbog jakog, mjestimice i olujnog vjetra, tijekom utorka slijedi smirivanje vremena, u većini krajeva prestanak snijega i slabljenje vjetra.

No jako hladan zrak i dalje će se nalaziti nad našim dijelom Europe te sredinom tjedna, uz manje oblaka tijekom noći i jutra, prouzročiti još nižu temperaturu. Stoga je upozorenje na opasnost od djelovanja hladnog vala na zdravlje u srijedu i četvrtak još veće nego početkom tjedna. A prema njegovom kraju - osjetno zatopljenje, južina, ali ponegdje i kiša koja se smrzava, prognozira meteorolog HRT-a Tomislav Kozarić.

Najniže temperature danas izmjerene bile su na Zavižanu -22, a zbog vjetra koji puše osjet hladnoće je bio čak -42 stupnja, te na Sljemenu -18, a kada govorimo o gradovima - najhladnije je u bilo u Delnicama -14 i Gospiću -12. Slijedi Zagreb s -11, Poreč -7 te Split u kojem je izmjereno -2. No očekuju se još niže temperature.

Sutra smirivanje vremena, ali i dalje hladno



U Slavoniji, Baranji i Srijemu i sutra oblačno, uz snijeg, češći u noći i prijepodne. I dalje relativno vjetrovito, uz umjeren, na udare i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, uz koji će temperatura zraka biti od -9 °C do -5 °C.



U središnjoj Hrvatskoj ujutro oko -10 °C, a danju oko -6 °C, pri čemu će prevladavati oblačno. Snijeg će poslijepodne postupno prestati. Puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar.



I u gorju će snijeg češće padati u prvom dijelu dana, zatim će slabjeti, kao i sjeveroistočni vjetar. Na sjevernom Jadranu postupno smanjenje naoblake, a uglavnom prijepodne još mjestimice malo snijega. Jaka, podno Velebita i olujna bura, gdjegod i s orkanskim udarima, bit će u slabljenju. Temperatura zraka neće se znatnije mijenjati - cjelodnevnih minusa bit će gotovo posvuda.



U većem dijelu snijegom zabijeljene Dalmacije sutra će biti uglavnom bez oborina, štoviše - djelomice sunčano. Puhat će umjerena i jaka bura, osobito u noći i prijepodne. Najniža jutarnja temperatura od -7 °C u unutrašnjosti do 0 °C na otocima, a najviša dnevna od -2 do 3 °C.



Na jugu Hrvatske promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ali još i mjestimičnim naletima snijega. Jaka bura će slabjeti i postupno okrenuti na sjeverozapadnjak. Temperatura od -1 °C ujutro do 4 °C poslijepodne.

Upozorenje na opasne hladne valove



DHMZ je za srijedu i četvrtak izdao upozorenje zbog opasne hladnoće. Za srijedu je na snazi upozorenje najvišeg stupnja za Rijeku i Split, dok je u četvrtak na snazi upozorenje najvišeg stupnja za čak šest gradova: Zagreb, Karlovac, Gospić, Knin, Rijeku i Split.





Meteoalarm je za sutra za cijelu zemlju izdao žuto i narančasto upozorenje zbog jako niskih temperatura.

Od srijede - najprije hladno pa toplije, ali...



Uz više vedrine i slab vjetar u sljedeća dva dana, noćna i jutarnja temperatura na kopnu će biti još niža nego početkom tjedna - ponegdje i oko -20 °C, osobito na zapadu. Slijedi naoblačenje, potkraj četvrtka ponovno snijeg, a u petak i subotu moguća je i kiša koja se smrzava i stvara poledicu na tlu, drveću i električnim vodovima. Temperatura prema kraju tjedna osjetno će porasti.



Na moru u srijedu većinom sunčano i ujutro još hladnije, ponegdje uz buru. U četvrtak naoblačenje sa snijegom i susnježicom, koji će prelaziti u kišu s porastom temperature i jačanjem istočnjaka i juga. Od petka povremeno kiša, a dnevna temperatura viša i od 10 °C.

Ne izlazite rano i nemojte dugo biti na otvorenom



Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je preporuke vezano za zaštitu od velikih hladnoća koje su posljednjih dana zahvatile Hrvatsku, a očekuju se i u tjednu pred nama, navodeći što može nepovoljno utjecati na zdravlje i prouzročiti smrzotine, posebno kod kroničnih bolesnika, djece i starijih ljudi.



Smrzotine prvo zahvaćaju nos, uške i prste, ističu iz HZJZ-a te napominju da se pravilnim postupanjem i pripremom mogu spriječiti ili bitno umanjiti posljedice koje te vremenske pojave mogu prouzročiti.



Kod niskih temperatura treba izbjegavati izlazak rano ujutro.



Starijima, ali i svim srčanim bolesnicima te oboljelima od plućnih bolesti, preporučuje se da ne izlaze u ranojutarnjim i noćnim satima kada su temperature vrlo niske. Vanjski sloj odjeće mora biti nepropustan za vjetar i vlagu. Najbolje je nositi odjeću od vune, polipropilena i svile koji zadržavaju više topline od pamuka. Obvezni su kapa, šal i rukavice



Ako već morate izaći, a temperature su niske, ističu iz HZJZ-a, glava se treba zaštititi kapom, ruke rukavicama, a usta prekriti šalom kako bi spriječili izravno udisanje hladnog zraka. Važno je da je obuća topla i komotna, bez visokih peta. Visoka peta umara, kao i potpuno niska obuća.



Također se preporučuje da se na otvorenom ne ostaje dugo.



Ako dugo boravite na otvorenom i izloženi ste hladnoći te se pojavi drhtavica, to je znak da se hitno trebate vratiti u zatvoreni prostor. Također, treba izbjegavati sve aktivnosti koje mogu uzrokovati umaranje i ubrzano disanje na vanjskim niskim temperaturama, stoji u preporuci HZJZ-a.



Liječnici upozoravaju da se pri uzimanju tekućine osobito preporučuju topli napici te da se izbjegavaju alkohol i kofein.



Starije osobe s vremenom gube mogućnost osjeta promjena temperatura pa im se, osim praćenja vremenske prognoze, preporučuje i da imaju termostat u kući.



Građanima se preporučuje i da budu u kontaktu sa starijim članovima obitelji.



"Starije su osobe sklone oticanju nogu i zimi trebaju paziti na elemente koji im pogoršavaju teškoće. Nužno je izbjegavati dugo stajanje i sjedenje. U hladnim mjesecima često treba biti u kontaktu sa starijom osobom koja mora uvijek uza sebe imati osobne podatke, ime i prezime, adresu stanovanja i broj telefona", navode iz HZJZ-a.