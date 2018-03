Upozorenje poznatog biologa: "Kraj čovječanstva dogodit će se za par desetljeća"

Foto: Hina/EPA/YouTube

PRIJE pedeset godina kontroverzna knjiga "Populacijska bomba" pokrenula je debatu o negativnom utjecaju prenapučenosti na život na Zemlji. Njezin autor, biolog Paul Ehrlich, danas upozorava da će nas prenapučenost i pretjerano konzumiranje resursa uskoro gurnuti preko ruba litice, prenosi Guardian.

Prema Ehrlichu, čovječanstvu u narednih nekoliko desetljeća prijeti "gotovo izvjesna" propast jer je uništilo prirodni svijet koji održava život na Zemlji.

Ehrlich smatra da je optimalan broj stanovnika na Zemlji manji od dvije milijarde, što je 5,6 milijardi manje od trenutnog broja ljudi. Napominje da je za čovječanstvo od klimatskih promjena opasnije kemijsko zagađenje planeta sintetičkim kemikalijama. Ehrlich smatra da nam je, ako želimo smanjiti pretjeranu potrošnju resursa, potrebna do sada neviđena preraspodjela bogatstva u svijetu. No, ne smatra da će bogataši koji upravljaju svijetom i koji se svake godine sastaju u Davosu na to pristati.

Pokrenuli smo šesto veliko izumiranje

Ehrlich danas priznaje da su mnoge pojedinosti u njegovoj najpoznatijoj knjizi bile netočne, no još uvijek smatra da je ona u suštini točna.

"Rast populacije i pretjerana potrošnja po stanovniku gurnut će civilizaciju preko ruba - danas su milijarde gladne ili im nedostaje mikronutrijenata, a klimatski poremećaji ubijaju ljude", kaže Ehrlich. "Rizik će se samo povećavati dok god stalni rast bude cilj ekonomskih i političkih sustava", kaže Ehrlich.

Smatra da okoliš uništava kombinacija visokog broja stanovnika i pretjerana potrošnja resursa od strane najbogatijih. Prema istraživanju koje su Ehrlich i suradnici proveli prošle godine, nalazimo se usred šestog velikog izumiranja bioraznolikosti u povijesti Zemlje.

Prava žena i kontracepcija prvi su korak prema spasu čovječanstva

Kako bismo spasili civilizaciju od kolapsa, za početak trebamo svima pružiti pristup modernim kontracepcijskim sredstvima i pobačaju te ženama dati jednaka prava, plaću i mogućnosti kao i muškarcima, smatra Ehrlich.

"Nadam se da bi to dovelo do dovoljno niske ukupne stope rodnosti da bi za tim uslijedio potrebni pad broja stanovnika. No, za humano smanjenje sveukupne populacije na održivu razinu bit će potrebno mnogo vremena", kaže Ehrlich.

Procjenjuje da je optimalan broj stanovnika na Zemlji između 1,5 i dvije milijarde ljudi, no taj će se broj smanjivati što dulje budemo nastavili s trenutnim načinom života. Osobito ga brine kemijsko zagađenje svijeta te napominje da otrovi dokazano smanjuju inteligenciju u djece. "Prvi empirijski dokazi da zaglupljujemo homo sapiensa bile su republikanske debate za vrijeme američkih predsjedničkih izbora 2016. godine", šali se Ehrlich.

"Na drugu ruku, toksično zagađenje moglo bi riješiti problem prenapučenosti, jer se broj spermatozoida sve više srozava", dodaje u istom crnohumornom štihu.

Borba protiv rasizma

Ehrlich je još uvijek ponosan na svoju knjigu, koju je napisao sa svojom ženom Anne, jer smatra da je ona bila začetak globalne debate o utjecaju rastućeg broja stanovnika na naš planet. "Nijedan znanstvenik nema potpuno iste stavove nakon pola stoljeća novih iskustava", dodaje. Smatra da su najveće slabosti knjige to što nije dovoljnom jačinom zagovarala ženska prava te borbu protiv rasizma.

"Prevelik broj bogataša u svijetu je jedna od najvećih prijetnji ljudskoj budućnosti, a kulturna i genetska raznolikost su veliki ljudski resursi", napominje Ehrlich.

Ehrlich žali zbog toga što je knjiga nekima dala povoda za rasističke stavove po pitanju kontrole populacije. Sam Ehrlich veliki je aktivist za rasnu jednakost, a u 1950-im godinama sudjelovao je kao organizator u prosvjedima za prava crnaca u Americi.

"Ne možete dopustiti da vas to što bi neupućeni mogli vaše ideje interpretirati kao rasističke spriječi da iskreno progovarate o ključnim problemima", zaključuje Ehrlich za Guardian.