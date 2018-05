Uskoro iz Osijeka kreću letovi aviona u čijim je nesrećama poginulo 432 ljudi

Foto: Trade Air/Wikipedia

AVIOKOMPANIJA Trade Air 21. svibnja kreće s letovima iz Osijeka prema Zagrebu, Puli i Rijeci s avionima LET L-410. Riječ je o dvomotornim avionima kratkog doleta koji su izrađeni u češkoj zrakoplovnoj tvrtki LET Kunovice, a imaju visoku stopu zrakoplovnih nesreća. Prvi let bio je 1969., a otad su ti avioni imali 119 nesreća (podaci sa stranice Aviation Safety Network), u kojima je smrtno stradalo 432 ljudi.



Direktor tvrtke Trade Air Marko Cvijin u razgovoru za Index potvrdio je da im završava ugovor s nizozemskom tvrtkom od koje su unajmljivali zrakoplove Jetstream te da se prebacuju na češke zrakoplove, s kojima je ova tvrtka već letjela sve do 2009.

"Odluka za promjenu tipa zrakoplova donesena je temeljem analize da je zrakoplov Jetstream u zadnjih godinu i pol postao tehnički nepouzdan, što je vidljivo iz statističkih podataka o broju kašnjenja i otkazanih letova. Zrakoplov L410 ima puno bolju pouzdanost i percepcija 'opasnog zrakoplova L410 na jednom hrvatskom portalu je ne samo kriva, nego i pristrana.



Zrakoplov L410 koji Trade Air planira uzeti u najam ima tipski certifikat (homologaciju) Europske agencije za sigurnost letenja (EASA) koja je krovno tijelo EU-a za njihovu certifikaciju i time je dokazano da zrakoplov zadovoljava stroge certifikacijske zahtjeve za komercijalnim operacijama prijevoza putnika", kaže Cvijin.

Letjeli su 12 godina s tim tipom zrakoplova i imali nesreću u kojoj je stradalo troje ljudi



Na pitanje kako komentira veliki broj nesreća ovog tipa zrakoplova, kazao nam je kako ne ulazi u to koliko je njih palo, nego da treba uzeti u obzir to koliko su svi ti avioni letjeli u odnosu na broj sati letenja drugih zrakoplova te da tek onda treba analizirati rezultate pada.



"Trenutno je svijetu 80 posto nesreća uzrokovano pilotskim faktorom i zato se puno ulaže u školovanje pilota, no imate najnovije tipove zrakoplova koji imaju protekcije da zaštite avion od pilota. Ovi mali avioni, commuteri, poput ovog L-410 s 19 sjedala, napravljeni su da iz malih sredina dovode putnike do većih središta i rašireni su u Francuskoj, Engleskoj i SAD-u, a imala ih je i naša tvrtka pa smo tako punih 12 godina letjeli s avionima L-410", rekao nam je Cvijin.



Prodali su ih 2009. nakon što im je istekao ugovor s tvrtkom DHL, za koju su obavljali cargo prijevoz, odnosno imali su teretnu liniju Zagreb-Bergamo, a upravo je 2005. na toj liniji u Italiji pao njihov avion. Tada su poginula sva tri putnika, odnosno dva člana posade i jedan putnik.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Cvijin ističe kako ih je tom prilikom istraživalo talijansko državno odvjetništvo i da je ustanovljeno kako je do nesreće došlo zbog pogreške pilota.

"Ovi se manje kvare, a jeftiniji su, niže lete"



"Taj zrakoplov tipa L-410 može ići na razne terene, može sletjeti i na travu, dok Jetstream to ne može. L 410 smo unajmili na dvije godine jer je njegova tehnička pouzdanost bolja od Jetstreama, manje se kvari, nešto je jeftiniji, a leti sporije i niže, no ne bih rekao da je zato lošiji od Jetstreama. Uostalom, ne bih ih unajmio da ne vjerujem u njih", rekao nam je Cvijin.



Dok on unajmljuje avione od češkog proizvođača LET Kunovice, Trade Air u svojoj floti ima avione koje trenutno iznajmljuju drugim aviokompanijama. Tako jedan od njihovih aviona trenutno prometuje u Izraelu, a jedan leti za Air France.



Njegova tvrtka Trade Air ima sklopljen ugovor s Ministarstvom prometa do 2020. za održavanje zračnih linija iz Osijeka prema Zagrebu, Rijeci i Puli, a za to im Ministarstvo godišnje plaća 18,5 milijuna kuna.



U Zračnoj luci Osijek Indexu su samo kratko rekli da se za informacije oko ovih aviona javimo tvrtki Trade Air koja je, naveli su, "prošla natječaj za PSO i koja samostalno odlučuje s kojim i čijim zrakoplovima će letjeti".



PSO, odnosno Public Service Obligation, propis je koji je Hrvatska preuzela od EU-a, a njegov cilj je omogućiti prometovanje na linijama između zračnih luka koja opslužuje prometno izoliranu regiju ili regiju u razvoju i linija sa slabim prometom, a važne su za regiju.