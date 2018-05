USKORO UŽIVO Svijet u strahu čeka Trumpovu povijesnu odluku o iranskom nuklearnom sporazumu

Foto: Getty Images

DONALD TRUMP večeras će objaviti hoće li se SAD povući iz sporazuma šest svjetskih sila i Irana. Njegovo obraćanje najavljeno je za 20 sati po srednjoeuropskom vremenu.

Trumpovo obraćanje pratite uživo na Indexu s početkom u 20 sati.







Tijek događaja iz minute u minutu:

Izvor je rekao Foxu da je Trump donio odluku o povlačenju, a njegova današnja objava te odluke označit će počeatk 90-dnevnog odbrojavanja do obnove sankcija Iranu. Onog trenutka kad se sankcije Iranu ponovo uvedu, SAD će efektivno izaći iz sporazuma, piše Fox. Ono što nije poznato je koje točno sankcije Trump misli ponovo uvesti Iranu.Fox News javlja kako je potpredsjednik SAD-a Mike Pence obavijestio političke lidere u Kongresu da je Trump odlučio povući se iz nuklearnog sporazuma s Iranom.Ukoliko se Trump, kao što je i za očekivati, zaista povuče iz iranskog nuklearnog sporazuma, to će imati niz dalekosežnih posljedica - od cijena nafte pa sve do mogućnosti otvorenog ratnog sukoba s Iranom.Američki predsjednik još je ranije zaprijetio da će se SAD povući iz nuklearnog sporazuma tako što će obnoviti sankcije Iranu, osim ako europske države potpisnice ne poprave, kako je rekao, "mane" tog sporazuma.