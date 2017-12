UVODE SE E-PUTOVNICE Od 1. siječnja do putovnice bez čekanja na šalteru

Foto: Hina

OD PRVOG dana 2018. zahtjev za izradu putovnice moći će se predati i elektronskim putem, najavio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, ističući da MUP na taj način dodatno unaprjeđuje digitalizaciju sustava svojih upravnih usluga.



"Opcija je dostupna građanima koji posjeduju elektroničku osobnu iskaznicu s potpisnim certifikatom, dok će ostali putnu ispravu i nadalje moći ishoditi na šalterima policijskih uprava i postaja", kazao je Božinović na konferenciji za novinare.



Pojasnio je da će svi građani, koristeći sustav e-građani uz e-osobnu iskaznicu, prateći upute sustava moći podnijeti elektronički zahtjev za izdavanje putovnice i odabrati način njezinog preuzimanja - u policijskoj upravi ili postaji prema kojoj su uputili elektronički zahtjev za njeno izdavanje ili dostavu na adresu prebivališta ili boravišta.



"Kako bi se usluga ostvarila, uz zahtjev za izdavanje putovnice, potrebno je dostaviti skenirane uplatnice (kao dokaz da je uplaćena potrebna naknada) za izdavanje putovnice, upravnu pristojbu i za dostavu preko dostavne službe, ako je za uručenje putovnice građanin odabrao tu opciju.



Fotografija, otisci prstiju i potpis, korišteni u postupku izdavanja e-osobne iskaznice, automatski će se preuzimati iz evidencija Informacijskog sustava Ministarstva unutarnjih poslova, te građani o tome ne trebaju voditi brigu", rekao je ministar.



Cijena izdavanja putovnice neće se mijenjati i ostaje 320 kuna za putovnicu i 35 kuna za upravnu pristojbu. Izuzetak je ako se građani odluče da im putovnica bude dostavljena na njihovu adresu, za što će trebati izdvojiti još 30 kuna.





Putovnica je druga po redu isprava, za koju građani mogu zahtjev podnijeti od doma, bez dolaska na šalter. Prvu takvu uslugu, podnošenje e-zahtjeva za vozačku dozvolu MUP je predstavio u rujnu.

327 građana je tražilo vozačku elektroničkim putem



Prema MUP-ovim podacima od 4. rujna do 27. prosinca ove godine 327 građana ishodilo je vozačku dozvolu elektroničkim putem, a od toga 178 građana je zatražilo dostavu vozačke na svoju adresu.



"Prve analize pokazuju da još uvijek manji broj građana koristi pogodnosti sustava e-Građani i naših usluga, no nadam se da će uskoro, uz dobru promociju, sve više građana koristiti prednosti digitalnog doba u komunikaciji s tijelima javne vlasti", ustvrdio je Božinović.



E-osobnu iskaznicu do sada je ishodilo nešto više od milijun osoba i svi oni su potencijalni korisnici nove elektroničke usluge za izdavanje putovnice.



Napomenuo je da je MUP uvođenjem elektroničke osobne iskaznice s najvišom razinom certifikata osiguralo sve preduvjete za razvoj digitalnih usluga te da hrvatski građani plaćaju najnižu cijenu e-osobne iskaznice u Europskoj uniji.



Božinović je podsjetio i da se od početka iduće godine poslovi registracije vozila u potpunosti prenose na stanice za tehnički pregled.