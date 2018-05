UŽIVO IZ ZAGREBA Građani od jutra dolaze na proslavu 1. svibnja i besplatni grah, sindikati prosvjeduju

Foto: Hina

NA TRADICIONALNU proslavu 1. svibnja, Međunarodnog praznika rada, u zagrebački park Maksimir građani su od ranog jutra počeli dolaziti, a čeka ih bogat zabavni program te 60.000 besplatnih porcija graha s kobasicom koje će im dijeliti gradonačelnik Milan Bandić. U Maksimir zasad većinom dolaze stariji građani.



11:15 "Stanje u zemlji je najlošije do sada. Čak ni u krizi nije bilo tako dramatično. Ovakav egzodus nije nikad zapamćen", rekao je Vilim Ribić za N1, koji se nalazi na čelu sindikalne povorke.

11:10 Sudionicima povorke pridružili su se i brojni prosvjednici iz drugih dijelova Hrvatske, koji su organizirano autobusima stigli iz Pule, Rijeke, Varaždina, Čakovca, Karlovca, Siska, Slavonskoga Broda i Osijeka, noseći transparente, državnu i sindikalnu zastavu. Na transparentima, među ostalim, piše: "Uzimate siromašnima, dajete bogatima", "Čekate da pocrkavamo?", "I ja ću biti umirovljenik?", "Ja bih na godišnji odmor u Njemačku, a ne na bauštelu", "Tko s vragom tikve sadi. prosvjeduju mu mladi", "Mi smo radnici, ne sluge", "Nema radnika, nema ni profita", "Rad na određeno. glad na neodređeno", "Mi smo izigrani, vi ste nas opljačkali", "S posla na groblje", "Vratite ukradeno" itd. Prosvjednici nose i narančaste balone sa sloganom povorke "Za reforme za ljude".

11:00 U 11 sati krenula je i sindikalna povorka od Radničkog doma do Maksimira.





10:30 Pred ulazom u Maksimir postavljen je štand SDP-a, a gdje je njihov predsjednik Davor Bernardić zajedno sa stranačkim kolegicama i kolegama Zagrepčankama i Zagrepčanima dijeliio crvene karanfile.

10:00 Umirovljenici su pohrlili na grah u Maksimiru.



Tijek događanja možete pratiti na Indexu

Druženje će trajati od 10 do 18 sati

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Gradonačelnik Milan Bandić pozvao je sugrađanke i sugrađane od 10 do 18 sati na tradicionalno druženje u park Maksimir kako bi uz prigodni zabavni program i neizostavni prvosvibanjski zagrebački grah i ove godine zajedno obilježili Međunarodni praznik rada.

Odmah na ulazu u park Maksimir građane će u 9,30 sati dočekati Puhački orkestar ZET-a, Zagrebačke mažoretkinje i Kulturno umjetničko društvo (KUD) Bukovac. Gradonačelnik Bandić trebao bi im se, kako je najavio, pridružiti oko 9,45 sati kada će građanima dijeliti karanfile.

Potom će se uz pratnju Puhačkog orkestra ZET-a, Zagrebačkih mažoretkinja i KUD-a Bukovac u povorci uputiti do pozornice gdje će na livadi početi dijeliti besplatne porcije graha. Predviđeno je da se grah građanima dijeli do 18 sati, do kada će trajati i kulturno-zabavni program.

U 11 sati stiže prosvjedna povorka

U park Maksimir stići će i prosvjedna povorka koja će u 11 sati krenuti ispred Radničkoga doma. Ovogodišnji Međunarodni praznik rada Savez samostalnih sindikata Hrvatske i Matica hrvatskih sindikata obilježit će prosvjednom povorkom u Zagrebu pod sloganom "Za reforme za ljude".

Pod tim sloganom sažeta su traženja hrvatskih radnika - pravedne plaće i bolji uvjeti rada, dostojanstvena starost, kvalitetno obrazovanje kao temelj razvoja i budućnosti, efikasan javni zdravstveni sustav dostupan svima, učinkovito pravosuđe i javna uprava, te vraćanje povjerenja građana u institucije, kao i promjena odnosa prema Europskoj uniji i unutar nje.