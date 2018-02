UŽIVO NA INDEXU Vučić na Pantovčaku, pozdravili ga pjesmom "Mi smo garda hrvatska"

Foto: Srđan Ilić/Pixsell

SRPSKI predsjednik Aleksandar Vučić stigao je u posjet Hrvatskoj koji bi trebao ublažiti napetosti u odnosima dviju država, ali je prije toga ukazao i na neka raizlaženja među glavnim kreatorima hrvatske vanjske politike. U Zagrebu su na snazi jake mjere sigurnosti. Snajperisti i policija u civilu čuvat će Vučića.

Vučić je na Franju Tuđmana sletio oko 10 sati, nakon čega je odmah krenuo prema Pantovčaku na susret s Kolindom.

> TIJEK VUČIĆEVOG POSJETA MOĆI ĆETE PRATITI NA INDEXU

>> OBJAVLJEN RASPORED Vučić ujutro slijeće na Tuđmana i ide kod Kolinde, izbjegavajte ove ceste

>> Prosvjed protiv Vučića pratite ovdje

Tijek događaja

11:26 Povorka se s trga uputila na Markov trg. Svi prilazi Markovom trgu su zatvoreni. Pratite ovdje!

11:10 Prosvjed na glavnom zagrebačkom trgu je završio. Prosvjednici će ići dalje, ne zna se još gdje. >>> Više.

10:55 Kolinda i Vučić su se nakon fotografiranja povukli na razgovor.

10:45 Odsvirale su se himne, nakon toga je Vučić pozdravio Kolindinu gardu. "Mi smo garda hrvatska", odjekivalo je Pantovčakom.



10:38 Očekuje se dolazak Vučića

10:15 Vučić je sletio oko 10 sati na zagrebački aerodrom i krenuo prema Pantovčaku.





10:08 Bojan Glavašević koji je protiv dolaska Vučića u Hrvatsku napisao je na Twitteru sljedeće:

Inače, KGK je fino zakuhala Plenkoviću. Em je pozvala Vučića a nije se konzultirala, em sad mora lomit kruh s Vučićem i Lintom, em ima prosvjed veterana i udovica pred Vladom, em Keleminec i ekipa prosvjeduju od SDSSa do ambasade Srbije. Luk nit' jeo nit' miris'o. #politikahr — Bojan Glavasevic (@bglavasevic) February 12, 2018

10:04 Prosvjednici imaju transparente protiv Kolinde: "Izdala si nas" je jedan od njih.

10:00 Prosvjed na Markovom trgu ipak se neće održati. Policija će prosvjednike zadržati na Trgu bana Jelačića. >>> Više.

9:20 Posljednje pripreme za dolazak Vučića. Indexov reporter Vojislav Mazzocco nalazi se na Pantovčaku.

9:00 Zagreb je okićen srpskim zastavama. >>> Više

8:53 Izbjegavajte rutu od Velike Gorice do Zagreba od 9.30 pa do 10.30. Sav promet bit će zatvoren dok će prolaziti kolona s Vučićem.

8:40 I Jadranka Kosor je komentirala dolazak Vučića.

Prvi put otkako sam na Twitteru, ponavljam svoj vlastiti tvit. Da ne promakne nadziračima. https://t.co/UGYgZxpDa4 — Jadranka Kosor (@_Jadranka_Kosor) February 12, 2018

8:30 Na svom se Twitter profilu analitičar i profesor Dejan Jović osvrnuo na dolazak Vučića, podsjetivši na susret Josipovića i Tadića.

Ivo Josipović je Borisa Tadića dočekivao u daleko ležernijoj atmosferi. Preko 200 ljudi je pozvano u MUO (neki sasvim kritični prema obojici), gdje su svi imali direktan pristup dvojici predsjednika. Sad "sterilna zona" i na ulicama. Što se desilo u međuvremenu, na obje strane? — Dejan Jovic (@DejanFpzg) February 11, 2018

.....

Vučića je u u posjet prije dva tjedna pozvala hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, sa željom da dvije države "nadiđu prijepore i događaje koji nas drže taocima prošlosti i time otvore novu stranicu u odnosima".



Do njihova susreta dolazi manje od dvije godine od sastanka u Srbiji u lipnju 2016. kada su potpisali tzv. Subotičku deklaraciju o unapređenju odnosa i rješavanju otvorenih pitanja između Srbije i Hrvatske.



No, svi krupni problemi koji su postojali tada i danas stoje na putu potpunoj normalizaciji odnosa dviju država, opterećenih teškim naslijeđem rata i raspada zajedničke države 1990-tih.



Najmoćniji čovjek Srbije trebao je u Zagreb doći krajem 2017., ali je posjet odgođen zbog nezadovoljstva službenog Zagreba što je u Beogradu podignut spomenik majoru JNA Milanu Tepiću koji je sudjelovao u napadima na Hrvatsku.



Vučić u Hrvatsku stiže u vrijeme eskalacije napetosti nakon nedavne srbijanske izložbe o ustaškom logoru Jasenovac u sjedištu UN-a u New Yorku, kao i zapaljive retorike srbijanskog ministra obrane Aleksandra Vulina i njegove vizija "ustaša koji Vučića čekaju u centru Zagreba".



Zbog najavljenih prosvjeda hrvatskih ratnih veterana protiv Vučića, srbijanski ministar policije Nebojša Stefanović nazvao je posjet "rizičnim" i sugerirao da bi mu sigurnost u Zagrebu mogla biti ugrožena.



No, njegov hrvatski kolega Davor Božinović uvjerava kako hrvatske institucije imaju veliko iskustvo u organizaciji međunarodnih skupova i dočeka stranih državnika te javnost može biti mirna.



Srbijanski će predsjednik u Zagrebu imati bogati program. Osim središnjeg susreta s Grabar-Kitarović na Pantovčaku, Vučić će pohoditi i Banske dvore, Sabor, Hrvatsku gospodarsku komoru i Mitropoliju zagrebačko-ljubljansku. U utorak će obići lokalne Srbe u Vrginmostu.



Prema usuglašenom dnevnom redu, Grabar-Kitarović i Vučić razgovarat će o otkrivanju sudbine 1945 nestalih osoba, povratu kulturnog blaga opljačkanog u Hrvatskoj za vrijeme rata, suradnji u progonu osumnjičenih ratnih zločinaca, položaju manjina i neriješenoj granici.



"Bude li rezultat tog posjeta rasvjetljavanje sudbine i jednog našeg nestalog branitelja ili civila, smatrat ću ga uspješnim', kazala je Grabar Kitarović prije dva tjedna.



"Često se ovakvi susreti nazivaju povijesnima, no mi smatramo da se radi o pozitivnom iskoraku. Hoće li biti povijesni ili ne vidjet će se nakon posjeta", rekao je u petak izvor s Pantovčaka.



Jačanje gospodarskih odnosa i važnost suradnje Beograda i Zagreba za jugoistočnu Europu također će biti teme sastanka dvoje predsjednika te izaslanstava dviju država u kojima će biti nekoliko ministara i koordinatori za rješavanje otvorenih pitanja. Na Pantovčaku posebno ističu da će se razgovorima priključiti i predstavnici manjina te udruga nestalih.



Iz Vučićevog ureda poslali su raspored njegova posjeta Hrvatskoj.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA



10:30 Ceremonija svečanog dočeka (Zgrada predsjednice Republike Hrvatske, Pantovčak 241)



10:45 Zajednička fotografija predsjednika Aleksandra Vučića i predsjednice Kolinde Grabar Kitarović i tête-à-tête susret dvoje predsjednika



11:45 Sastanak službenih delegacija Republike Srbije i Republike Hrvatske



12:30 Izjava za medije predsjednika Aleksandra Vučića i predsjednice Kolinde Grabar Kitarović



Dolazak predsjednika Aleksandra Vučića u Vladu Republike Hrvatske.



Tête-à-tête susret predsjednika Aleksandra Vučića i predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića



15:15 Sastanak predsjednika Aleksandra Vučića i predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića



16:00 Obraćanje predsjednika Aleksandra Vučića i predsjednice Kolinde Grabar Kitarović u Hrvatskoj gospodarskoj komori



16:45 Sastanak predsjednika Aleksandra Vučića i predsjednice Kolinde Grabar Kitarović s polaznicima Akademije SNV i predstavljanje projekta „Budućnost Srba u Hrvatskoj“ u Mitropoliji zagrebačko-ljubljanskoj



Utorak



Vrginmost - 10:00 Sastanak predsjednika Aleksandra Vučića sa stanovnicima Vrginmosta

.

Obilazak Osnovne škole "Gvozd" - Posjet obitelji u Vrginmostu



Zagreb - 16:00 Obraćanje predsjednika Aleksandra Vučića na Drugoj velikoj skupštini SNV i ZVO u dvorani Lisinski



Želite li odmah na mobitel primiti obavijest o svakoj novoj vijesti vezanoj uz Vučićev posjet, instalirajte Index.me aplikaciju i pretplatite se besplatno na tag: Vučićev posjet



Index.me aplikaciju za android besplatno možete preuzeti na ovom linku, dok iPhone aplikaciju možete preuzeti ovdje.