UŽIVO Novinari rešetaju Plenkovića o Dalićkinim mailovima

ANDREJ Plenković uživo odgovara na pitanja četvero novinara iz HRT-a, RTL-a, Jutarnjeg lista te Večernjeg lista, odnosno 24sata.



Novinari rešetaju Plenkovića zbog današnjeg Indexovog otkrića privatnih prepiski potpredsjednice vlade Martine.



>> OBJAVLJUJEMO MAILOVE MARTINE DALIĆ Ovo je dokaz da je Plenković znao baš sve o Agrokoru



Razgovor s premijerom pratite na Indexu:



20:05 "Ne mislim da smo neodlučni. Koja bi se vlada odlučila na kupovinu borbenih zrakoplova? Ili rješavanje krize u Agrokoru?", rekao je Plenković i dodao kako bi HDZ-u i dalje trebao rasti rejting.



20:01 "Mislim da ovo neće uzdrmati koaliciju, parlamenta većina se već prije održala. Sve što treba pojasniti, ministrica će objasniti", rekao je na upit novinara HRT-a o labavoj koaliciji.



20:00 "Dalić je danas dala svoj komentar, mislim da nema elementa koji o toj temi nije raspravljen. Moram priznati da ne vidim neki novi bitni element. Morali smo riješiti tsunami koji je prijetio hrvatskom gospodarstvu", odgovorio je na pitanje novinarke RTL-a.



"Ja mislim da je moja odgovornost u tome što smo mjesecima slušali oporbu, selfije s kiselim zeljem, kako je HDZ jednako Agrokor, to je bila priča SDP-a i Mosta.



Rekao je kako Martina Dalić ima njegovu potporu.



19:52 Plenković odgovara na pitanje novinara 24 sata o upitnom napretku Hrvatske.





"Što se tiče etičnosti, mislim da sam podvukao crtu na tu temu. Smatram da se time moraju baviti oni koji su za to spremni", rekao je Plenković na upit novinara o ljudima koji su dovedeni da rade na Lex Agrokoru i u izvanrednoj upravi."Kompanija radi, ljudi su zaposleni, troška za državni proračun nije bilo. Dugovi su plaćeni između 50 i 60 posto. Globalni cilj je ostvaren, da smo imali više vremena, možda bi neke ciljeve naveli", rekao je.Prvo pitanje je o Agrokoru i današnjem Indexovom otkriću."Agrokor je zadnjih godinu dana dominirao političkim prostorom. Danas je još jedna epizoda o mailovima, vodimo računa da je cijela kriza krenula eskalirati u siječnju. Shvatili smo razmjere potencijalne opasnosti, Agrokoru je prijetio stečaj, kao i nizu kompanija koje su s njim u poslovnim odnosima. Bila je opcija nacionalizacije, ali smo smatrali da nij uskladu s gospodarskim slobodama i EU, jedina opcija je bilo sprečavanje prelijevanje krize. U ovom trenutku mogu vam reći ,da smo imali više vremena, mogli smo napraviti komparativnu analizu, ali nismo imali vremena. Posegnuli smo za ekspertima van uprave, premda su zakon radili ljudi iz zakonodavstva, iza njega je stajala cijela vlada i parlamentarna većina. Most je bio u tijeku sa svim aktivnostima. Zakon je napisala vlada, usvojio ga sabor, a za nekoliko dana naš zakon će biti u popis na razini EUodgovorio je na pitanje novinarke Jutarnjeg lista.Počinje intervju s premijerom koji bi trebao trajati 60 minuta.Očekuje se početak razgovora s Plenkovićem.Index je jutros objavio privatne mailove Martine Dalić iz kojih se vidi kako je nastajao Lex Agrokor. Iz dokumentacije i mailova koje posjeduje Index jasno proizlazi kako su Andrej Plenković i Martina Dalić ne samo namjerno obmanjivali hrvatsku javnost govoreći neistine o stanju u Agrokoru, nego su i kao premijer i potpredsjednica vlade iskoristili svoje položaje kako bi posebna skupina koju je birala Martina Dalić mogla zaraditi na poslovima u Agrokoru.Vlasnici i predsjednici brokerskih kuća, konzultantskih tvrtki i odvjetničkih ureda tajno su radili za vladu na pripremi zakona te izvukli osobnu korist s obzirom na to da je na kraju, na ime savjetničkih usluga, iz Todorićeve bivše tvrtke u posljednjih godinu dana izvučeno više od pola milijarde kuna.Dalić, koja je vodila skupinu, nikada nije ni s jednim od članova radne skupine potpisala ugovor, niti im je dan i jedan jedini dokument koji bi dokazivao da radna skupina radi za vladu. Radilo se u tajnosti, a Dalić je, kako bi u tajnosti sve i ostalo, skupinom upravljala preko privatne mail adrese, a organizirani su i sastanci.Iz dokumentacije je isto tako jasno kako su Plenković i Dalić, ne vodeći računa o javnom interesu i transparentnom vođenju procesa sanacije Agrokora, privatnim osobama, koje nisu bile vezane ni za jednu javnu funkciju, odavali ne samo povjerljive pravne i financijske podatke nego i sadržaje povjerljivih razgovora članova vlade s investitorima, bankarima i diplomatima iz Rusije, te ostale pravne i financijske podatke koji nisu bili poznati javnosti.

