UŽIVO Plenković: Kada proučimo dokumentaciju, odlučivat ćemo dalje o situaciji u Agrokoru

SJEDNICA Vlade počela je u 10 sati. Plenković se na početku osvrnuo na aktualne događaje. Komentirao je govoro u Strasbourgu, dolazak Vučića i aferu sa savjetnicima u Agrokoru.

Plenković: Proučavamo dokumentaciju o Ramljakovim savjetnicima

Plenković se na početku osvrnuo na procjene Europske komisije koje su objavljene jučer. Smatra to velikim ohrabrenjem.

"Osobna potrošnja je veliki pokretač rasta i zaposlenosti, to su efekti porezne reforme. To vidi i komisija. Možemo biti vrlo zadovoljni. Svjetsko gospodarstvo raste, europsko, a raste i hrvatsko", rekao je.

"Govor iz Strasbourga, prema ocjenama kolega s kojima sam razgovarao, ocijenjen je jako dobrim, sadržajnim konkretnim, istaknuli smo naša postignuća..." , pohvalio se.

O Vučiću

"S aspekta vlade želimo da taj posjet bude što konkretniji i sadržaniji, da u razgovorima koji će se voditi dotaknemo zaštite manjima... Vidim da ima nekih dilema oko ratnih šteta, treba podsjetiti na sporazum, koji je potpisan u Beogradu, a u kojemu stoji da u roku od šest mjeseci treba nadoknaditi štetu za svu uništenu imovinu...", komentirao je dolazak Vučića u Hrvatsku.

O Agrokoru

"Ostajem pri onome što sam rekao u Strasbourgu. Službe vlade proučavaju dokumentaciju, kada to bude gotovi, odlučivat ćemo što dalje", rekao je Plenković.

"Nisam znao o iznosima naknada"

Podsjetimo, Plenković se prekjučer napokon oglasio o spornim naknadama savjetnika za Agrokor koje je objavio Index. Novinari su Plenkovića u Strasbourgu pitali o visokim naknadama koje primaju savjetnici za Agrokor, a među kojima je i bivša tvrtka Ante Ramljaka, izvanrednog vladina povjerenika za Agrokor.





"Ja nisam imao saznanja o iznosima naknada i načelno mogu reći da to nije dobro", rekao je Plenković, dodavši kako je izvješće o naknadama za savjetnike dobio jučer, neposredno prije puta u Strasbourg te da će se sve detaljno analizirati."U svojim odlukama vodit ću računa o cijeloj slici, a vrlo detaljno ću analizirati ovo konkretno pitanje, to je moja odgovornost kao prvog čovjeka vlade i čovjeka koji je sve to stavio na svoja pleća", zaključio je Plenković.