UŽIVO Plenković stigao u sabor, zastupnici ga rešetaju

DANAS se nastavlja sjednica sabora koja će početi aktualnim prijepodnevom. Tijekom aktualnog prijepodneva, članovi vlade i premijer će odgovarati na pitanja saborskih zastupnika.



Sabor će od danas zasjedati do 13. srpnja kada će imati ljetnu pauzu.

11:00 Zastupnik Bulj je postavio pitanje premijeru o kršenju prava radnika.



"Radnice Dalmatinke 1999. godine otišle su u stečaj, a radnici nisu dobili ni kune. Sljedeći kupac radnicama nije isplaćivao plaće i otišao je u stečaj. Dalmatinka je kupljena, postavio sam pitanje i tek nakon četiri godine dobio sam odgovor", rekao je i pitao namjerava li se država odreći vlastitih potraživanja u korist radnica Dalmatinke koje su godinama radile besplatno.

"Pretpostavljam da je ministarstvo temeljito odgovorilo. Vidjet ćemo postoje li još neki načini da se pronađe rješenje, posebno za radnice koje su radile bez plaće", rekao je Plenković.

10:45 Krešo Beljak postavio je premijeru pitanje o Lex Agrokoru i spisku trgovačkih društava na koja se može primjenjivati. "Od jučer je cijela javnost upoznata da pretežni vlasnik postaje ruska državna banka, a sjedište se seli u nizozemsku. Znači li to da se s tog spiska Agrokor kako poduzeće koje ima sve manje i manje veze s Hrvatskom briše", pitao je Beljak.



Plenković je odgovorio da je jučer mogao čuti konture nagodbe uprave i vjerovnika.



"U sljedeća tri mjeseca dobit ćete ostale detalje o tome kako će biti organizirana kompanija. Financijski vjerovnici Agrokora nisu tu ni mojom ni vašom odlukom nego jer su prije nekog vremena davali novac tadašnjem vlasniku i upravi kada je to trebalo. Jučer ste mogli čuti od predstavnika domaćih dobavljača da su oni jako zadovoljni nagodbom. Mi smo zakonom postigli tri temeljna cilja i sve djeluje kao da je normalno i da se to sve dogodilo samo po sebi. Mi smo to napravili i uložili veliki rizik i sada kada su svi zadovoljni nagodbom vi pitate kakva je vlasnička struktura. Mislimo da smo ovakvim modelom osigurali jedno novo povjerenje tih vjerovnika ne samo u kompaniju nego u državu i napor države koji je u sličim situacijama završavao tako da bi dobavljači dobili možda 8 posto duga, ali pitajte naše dobavljače, one koji rade i čelnike susjednih država jesu li zadovoljni time da smo spriječili krizu u susjednim zemljama. Svi su zadovoljni", rekao je premijer.



Beljak je rekao kako je on pitao nešto drugo.



"Ne sporim sve što ste govorili niti vas kritiziram. Samo sam pitao hoće li se zakon primjenjivati na poduzeće koje je sve manje i manje hrvatsko. Jeste li s njim upoznali nizozemskog kralja ili Putina ili bar diplomate, jer se bojim da ako krene nešto naopako, u još jednoj pogrešnoj procjeni vanjske politike ne protjerate nizozemske diplomate ili ne znam koga. Niste mi odgovorili na pitanje", rekao mu je Beljak.

10:30 Zastupnik Kažimir Varda postavio je pitanje ministru Paviću o mirovinskom sustavu i mirovinskoj reformi.



"Kada će reforma stupiti na snagu, koje mjere predviđate i kako će one poboljšati životne uvjete sadašnjih i budućih umirovljenika te hoće li pri tome ostati održiv mirovinski sustav", upitao je Varda.



Pavić je rekao da je sustav održiv te kako se 56 posto sredstava osigurava doprinosa a ostatak se uplaćuje iz proračuna.



"Cilj reforme je da se održi sustav. Većina reformi će se odnositi na buduće umirovljenike, ali dio će se odnositi i na sadašnje. U proračunu smo predvidjeli 1.4 milijardu kuna za povećanje sadašnjih mirovina, a iako znamo da je to malo to je najviše što smo sada mogli izdvojiti", rekao je Pavić i naveo unaprjeđivanje mirovinskih stupova.



"Jako zabrinjava da 96 posto građana ne odabire drugi mirovinski stup, a jako malo ih ima štednju u trećem stupu", rekao je Pavić i dodao kako se nada da će doći do moderniziranja beneficiranog radnog staža.

10:26 Zastupnica Ines Strenja Linić postavila je Plenkoviću pitanje o stanju u Uljaniku i Trećem maju.



"Na to sam upozoravala i krajem godine. Danas je podnesena anonimna kaznena prijava zbog malverzacija u vođenju poslovnih knjiga i restrukturiranju Trećeg maja i Uljanika", rekla je Strenja Linić i dodala kako govori o preko 300 milijuna kuna koje su dane u Treći maj te kako su ti novci kasnije posuđivani, a nisu vraćeni.



"Ja nemam saznanja odakle anonimna prijava", rekao je Plenković i dodao kako država ulaže financijsku pomoć i znanja kako bi poboljšali stanje u brodogradnji.



"Ono što smo napravili kao vlada, posebno u Uljaniku je da smo vodili dijalog s upravom koja je u stalnom kontaktu s ministricom Dalić. Najvažnije je da oni nađu partnera za restrukturiranje. Povezanost Trećeg maja i Uljanika je poznata, a vama je poznato i da je Ministarstvo financija provelo nadzor poslovanja. Mi ćemo pomoći pri pronalasku strateškog partnera, a slijedom toga će doći do proizvodnje i opstanka poslova u Uljaniku. Mislim da smo svi zajedno u tom procesu i naši napori su u podupiranju tog procesa", rekao je Plenković i poručio kako se nada da će se pronaći dobro rješenje za Uljanik.





Strenja Linić je odgovorila kako je Treći maj mogao biti spašen da se gledalo kamo je novac odlazio i da je država morala voditi brigu o tome te kako se nada da će se ta situacija rasplesti.

10:13 Zastupnik Boris Milošević postavio je pitanje ministru Butkoviću o ulaganjima u infrastrukturu na područjima od posebne državne skrbi i upitao ga o izradi mosta u Veljunu Karlovca koji je odnijela poplava 2014. godine a koji još nije obnovljen.



"Vidio sam u tom mjestu da ljudi da bi došli do državne ceste moraju ići zaobilazno oko 40-50 kilometara. Natječaj je raspisan i izgradnja mosta je 40 posto izvedena. Zbog poplava i topljenja snijega u zadnje vrijeme nije se moglo raditi ali sada je situacija bolja i vjerujem da možemo očekivati do kraja godine gotovo most", rekao je Butković i rekao kako se rade i pristupne ceste u vrijednosti oko milijun i sto tisuća kuna.



Rekao je kako je potrebno još malo strpljenja te kako će radovi biti završeni.



Zastupnik Milošević je rekao da nije u potpunosti zadovoljan, jer nemamo sustavno riješeno financiranje županijskih uprava za ceste u slabo naseljenim županijama s velikom kilometražom.

10:10 Zastupnica Bernarda Topolko je postavila pitanje ministrici Divjak hoće li sve biti završeno do jeseni, s obzirom na eksperimentalnu skupinu, i hoće li nova školska godina u tim školama moći početi "u redu".



"Istina program je počeo u 72 škole. Sada educiramo 1500 nastavnika, učitelja i stručnih suradnika, a na jesen program kreće za 8500 učenika", rekla je Divjak koja je rekla kako edukacija dobro napreduje i kako se radi i na olakšanju školske torbe za učenike tako što će uvesti digitalni sadržaj.

10:00 Zastupnica Puh je postavila pitanje Štromaru o klizištima koja ugrožavaju objekte i stanovništvo širom zemlje.

"Ove godine po prvi puta se ministarstvo uključilo u sanaciju klizišta u iznosu od 10 milijuna kuna", rekla je Puh i iznijela podatke za krapinsko-zagorsku županiju rekavši kako s obzirom na pojavu novih klizišta ta sredstva nisu dovoljna te tražila od ministra da kaže ima li još osiguranih sredstava te kako se radi na sanaciji i osiguranju od klizišta.



Štromar je odgovorio kako je njihova vlada prva prepoznala problem klizišta.



"Mi smo kao vlada osigurali sredstva za zaštitu državnih cesta od klizišta te za sanaciju svih cesta u gardovima i općinama a koje su pogođene klizištima. Vlada je odmah reagirala na problem u Hrvatskoj Kostajnici, ali ponavljam to nije slučaj samo za stanovnike tog mjesta. Vlada ima osjećaj za taj problem i dalje ćemo raditi na sanaciji tog problema. Imamo jednu dobru situaciju s Hrvatskim vodama i osiguravamo da Hrvatske vode sudjeluju sa svojim sredstvima u saniranju šteta. Mi u saniranje moramo uložiti oko 150 milijuna kuna. Uložit ćemo oko deset puta više od bilo koje vlade do sad. Riješit ćemo sve te probleme, bez obzira na to gdje se oni događaju i zbrinut ćemo sve građane koji su pogođeni klizištima", rekao je Štromar i čestitao zastupnici Puh na zalaganju za građane.

9:50 Zastupnica Jelkovac je postavila pitanje o stečaju Agrokora Martini Dalić.



"Kako danas stvari stoje Agrokor aktivno upravlja svojom likvidnošću, sredstva na računima Agrokora u soko milijardu i pol kuna, a prije godinu dana je bilo samo šest kuna. Na sjednici vlade je objavljeno i da je postignuta nagodba, dakle postupak ide svojim tijekom...", rekla je zastupnica Jelkovac, prije nego joj je isteklo vrijeme.



Dalić je odgovorila kako je pred izvanrednom upravom još puno posla te kako načelni dokument treba pretočiti u pravni dokument koji će se izložiti pred sudom.



"Sporazum načelno sadrži dogovor vjerovnika o utvrđivanju vlasničke strukture i naplati. Ogromni dugovi se neće moći naplatiti u novcu pa će se naplatiti dijelom iz vlasništva, dijelom novim dugom, a ostatak će se otpisati. Posebna dio dogovora je dogovor sa dobavljačima, a uređeno je i kako će budući vlasnici Agrokora osigurati suradnju između dobavljača i Agrokora. Isto tako sporazum sadrži dio o očuvanju svih ugovora o radu. Ovo je jedan od kapitalnih koraka u cijelom postupku", rekla je Dalić dok je Jelkovac čestitala Dalić na dobro odrađenom poslu.

9:50 Plenković je zahvalio na pitanju i zahvalio Kajtaziju i romskoj manjini na potpori vladi.



"Mi smo zajedno sudjelovali u formiranju programa kao što se sjećate. Niz Ministarstava imaju otvorena vrata i referentna su točka za rješavanje svih operativnih pitanja o programu. Ako postoje neka pitanja za koja vi kao predstavnik nacionalne manjine vidite da nisu zaokružena, vlada će pronaći adekvatan okvir za rješavanje tih pitanja. Ja vas pozivam da intenziviramo dijalog s vladom i nadležnim ministrima. Naša politička privrženost rješavanju svih pitanja nacionalnih manjina ostaje", rekao je premijer.



Kajtazi je rekao da nije u potpunosti zadovoljan njegovim odgovorom te da nije prihvatljivo da mora s ministrima razgovarati o aktivnostima koje su već planirane i izglasane na sjednicama vlade.

9:48 Zastupnici su počeli postavljati pitanja vladi i premijeru. Prvi je na redu Veljko Kajtazi koji je Plenkoviću postavio pitanje o posebnom obrazovnom programu za romsku manjinu.

"Gotovo svi rokovi u programu su probijeni. Određeni nositelji aktivnosti se protive aktivnosti za koje su zaduženi, a sredstva nisu predviđena", rekao je Kajtazi koji je upitao premijera što planira po tom pitanju.

9:45 Zastupnici su počeli s primjedbama na dnevni red.

9:40 Jandroković je pročitao Dnevni red, u koji je ulključena ratifikacija Istanbulske konvencije po hitnom postupku.

Protiv takve procedure se usprotivio HRAS-ov Zekanović, ali njegov zahjev za redovnom procedurom je odbijen.

9:35 Saborska sjednica je počela sa zakašnjenjem, Plenković je stigao u sabornicu.

9:15 Kako je uoči sjednice sabora objavio Hrvoje Zekanović, on i HRAST napuštaju vladajuću koaliciju. Jučer je Zekanović koji je oštri protivnik ratifikacije Istanbulske ratifikacije, objavio kako napušta Klub zastupnika HDZ-a.

Zekanović je rekao i kako neće glasati za povjerenje Martini Dalić.

Burni dani u saboru



Prvi tjedan rada bit će jedan od najburnijih u saboru posljednjih nekoliko godina. Naime, na dnevnom redu sabora nakon aktualnog prijepodneva je rasprava o Istanbulskoj konvenciji. Nakon što u saboru zastupnici završe raspravu o međunarodnom dokumentu koji je podijelio vladajuće, počet će rasprava o opozivu ministrici Dalić.



Rasprava o njezinom opozivu na dnevnom redu je sutrašnjeg zasjedanja, dok je za petak na dnevnom redu premijerovo izvješće o sastancima Europskog vijeća.



Sve rasprave moći ćete pratiti uživo na Indexu. Današnju sjednicu sabora pratite uživo na Indexu od 9.30.