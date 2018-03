UŽIVO Desetak tisuća prosvjednika krenuli prema glavnom zagrebačkom trgu: "Izdaja, izdaja!"

Foto/video: Index/Sanja Padjen



DANAS je u 11 sati na zagrebačkom Trgu žrtava fašizma počeo veliki prosvjed protiv Istanbulske konvencije. Na prosvjedu se okupilo više tisuća ljudi.



11:05 Na prosvjedu se okupilo oko 10 tisuća ljudi.



11:03 Prosvjedni marš je krenuo uz povike "Izdaja, izdaja!"



11:00 Prosvjednici se spremaju na početak prosvjednog marša uz pjesmu "Moja domovina".





10:59 Pogledajte reakciju prosvjednika na transparent protuprosvjednika:





10:55 Nekoliko ljudi je u ulici Račkoga izvjesilo transparent "ZA ratifikaciju Istanbulske konvencije". Prosvjednici su im odmah počeli vikati "Bando komunistička, siđite dolje!"







10:52 Među prosvjednicima su i kontroverzni studentski kapelan, don Damir Stojić, te predsjednik Hrasta Ladislav Ilčić.







10:48 Neki prosvjednici nose zastave HOS-a, na kojima je istaknut ustaški pozdrav "Za dom spremni"



10:45 Pogledajte okupljanje prosvjednika koju pjevaju "Zovi, samo zovi" i "Ustani bane":





10:35 Pred HDZ-om su se pojavila i skupina Bad Blue Boysa s transparentom "Dubrava protiv rodne ideologije".





10:20 Prosvjednici nose transparente usmjerene protiv HDZ-a.







10:15 Prosvjednici se počinju okupljati na Trgu žrtava fašizma. Mnogi nose hrvatske zastaave







9:00 Jake policijske snage već su na terenu i čekaju prosvjednike, a autobusi pristižu na parkiralište kod Europskog trga.







Dolaze autobusi iz cijele Hrvatske



Nakon što je vlada predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića jednoglasno prihvatila Istanbulsku konvenciju i poslala je na ratifikaciju u sabor, crkvene i konzervativne udruge organizirale su prosvjed u glavnom gradu Hrvatske.



Već danima se organiziraju autobusi koji će dovoziti prosvjednike iz svih dijelova Hrvatske, a neslužbene informacije govore da će neki od njih doći i iz Bosne i Hercegovine, zemlje koja je davno ratificirala Istanbulsku konvenciju.



Crkva u otvorenom ratu s HDZ-om



U organizaciju prosvjeda aktivno se uključila i Katolička crkva, čiji svećenici i biskupi već danima pozivaju ljude na današnji prosvjed.



Organizatori se nadaju da će okupiti što je moguće veći broj ljudi, a kakva su im očekivanja, odnosno nadanja, zorno pokazuje i snimka koju je sinoć objavio Index.



Na snimci koja je u posjedu Indexa jedan franjevac iz zagrebačke Dubrave prepričava razgovor s političkim tajnikom HDZ-a, Davorom Ivom Stierom.



>> IMAMO SNIMKU Franjevac prepričao što mu je rekao Stier: "Andrej je otišao predaleko"



"Pitao sam Stiera na kraju je li moguće zaustaviti ovu ratifikaciju Konvencije i rekao mi je - ako se skupi 10 tisuća ljudi, da će možda dopustiti Plenković da se glasa po savjesti. A ako se skupi 80, 90, 100 tisuća ljudi, da će mu se stvoriti velik pritisak i da će vjerovatno morat pokleknut, tako da mislim da moramo još dati sve od sebe do subote. Pitao sam ga također za referendum, rekao je da je Andrej otišao predaleko i da je jako moćan i da nema šanse da to dopusti", ispričao je franjevac okupljenim vjernicima.



S obzirom na to da su iste konzervativne udruge lani organizirale "Hod za život" (prosvjed za zabranu pobačaja), na kojem se okupilo oko 15 tisuća ljudi, i danas se očekuje velik odaziv na prosvjed u Zagrebu.