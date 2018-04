UZNEMIRUJUĆE FOTOGRAFIJE Australijom se širi bakterija koja jede ljudsko meso

Foto: University of Melbourne

STANOVNICI Australije su u panici zbog nove bakterije koja se širi tim kontinentom. Na koži ruke ili noge pojavi se malena bezbolna kvržica, slična čiru, koja na prvi pogled djeluje poput mjesta ugriza insekta. U roku od nekoliko tjedana, tkivo oko te kvržice nestaje, čir se otvara, nestaje i tkivo ispod njega, a na koži se pojavljuje rupa, priopćio je University of Melbourne.

Ako se zaražena osoba odmah ne počne liječiti jakom dozom antibiotika, otvorena rana može ostati na koži i do godinu dana, a zabilježeni su slučajevi u kojima je bila potrebna kirurška rekonstrukcija zahvaćenog dijela kože.

Radi se o vrlo zaraznoj bakteriji Mycobacterium ulcerans koja uzrokuje bolest Buruli Ulcera. Bolest se u posljednjih nekoliko godina pojavila u velikom dijelu kontinenta. Iako su znanstvenici ovu bolest u početku smatrali rijetkom i tropskom te je povezali s bakterijama koje uzrokuju gubu i tuberkulozu, u medicinskoj praksi posljednjih godina je ona sve manje rijetka i tropska jer se širi u gotovo svim područjima Australije.

Slučajeva zaraze sve više

"Imamo alarmantnu situaciju u kojoj se osjeća golem nedostatak teoretskog znanja o bolesti kako bismo suzbili epidemiju", kazao je epidemiolog Daniel O'Brien iz bolnice Royal Melbourne. Dodaje kako je prije nekoliko godina imao zabilježeno do 30 slučajeva zaraženih godišnje, a da je 2016. i 2017. taj broj višestruko nadmašen. Osim toga, slučajevi zaraze ovom bakterijom postaju sve teži.

Na fotografiji je koža na koljenu 11-godišnjeg dječaka koji je posjetio poluotok Mornington. Trebalo mu je šest mjeseci liječenja, uključujući i plastičnu operaciju, kako bi njegovo koljeno opet bilo zdravo.

"Ovo je strašna bolest, stanje zaraze se pogoršava, a mi nemamo saznanja koji savjet dati ljudima kako bi izbjegli zarazu", kazao je O'Brien. Dodaje i kako postoji puno teorija, ali da je zaraza izmakla kontroli. "Odgovor na ovu zarazu trebamo sada i odmah, kasnije bi moglo biti prekasno", zaključio je O'Brien.

Liječnici ne znaju kako se bakterija širi

Postoje dokazi da se zaraza ne prenosi sa čovjeka na čovjeka, ali istovremeno je i nejasno kako se ljudi zaraze bakterijom. Znanstvenici pretpostavljaju da se ona u organizam unosi kroz respiratorni sustav ili da ga napada kroz ugrize insekata ili posjekotine na koži.

