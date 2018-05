Vakula najavio novu promjenu vremena, evo kada stiže: "Potrajat će"

Ilustracija: Davor Puklavec/Pixsell, HRT



NESTABILNO se razdoblje nastavlja i za vikend, a i u sljedećem tjednu, tijekom kojeg vjerojatno nećemo imati zamjetnijeg pada temperature kao početkom ovoga tjedna. Ali ćemo imati kiše - do ponedjeljka, uz prevladavajuće sunčano vrijeme, samo kratkotrajne, mjestimične i u malim količinama, zatim vjerojatno česte, dugotrajnije i obilnije, osobito na Jadranu, gdje će prije kiše, nekima podno Velebita smetati jaka bura, piše Zoran Vakula za HRT.



Danas većinom sunčano i toplije, ali nestabilno



U istočnoj će Hrvatskoj prijepodne biti sunčano, većinom i vedro, a poslijepodne oblačnije, uz veću vjerojatnost pljuskova u gorju, Posavini i Podunavlju. Temperatura ujutro od 11 do 14 °C, poslijepodne oko 25 °C, ali bi se nekima moglo činiti svježije zbog sjevernog i sjeveroistočnog vjetra, u Srijemu i sjeverozapadnog.



I u središnjoj Hrvatskoj nestabilno pa će osim prevladavajuće sunčanog vremena ponegdje biti i lokalnih razvoja oblaka, vjerojatno i pljuskova i grmljavina, osobito u Međimurju i Zagorju. Temperatura zraka uglavnom oko prosjeka sredine svibnja, kao i u oblačnijem i kišovitijem gorju, a i na sunčanijem sjevernom Jadranu, gdje se također može dogoditi gdjekoji pljusak. No zamjetno primjetnija će biti bura podno Velebita, koja uglavnom ujutro mjestimice može imati i olujne udare. Najniža temperatura od 13 do 18 °C, u unutrašnjosti i samo od 6 do 9 °C, a poslijepodnevna 23 do 26 °C, u gorju oko 21 °C.





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

U Dalmaciji još malo toplije, uz više sunčana vremena nego u sjevernijim krajevima, ali u unutrašnjosti ne i sasvim stabilno, što će se uočavati po poslijepodnevnim razvojima oblaka iz kojih će vjerojatnost pljuskova biti mala. Nakon jutarnjeg burina, zapuhat će ponegdje umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar, uz obalu gdjegod i jugozapadni, pri čemu će more biti malo do umjereno valovito.I na jugu Hrvatske prijepodne sunčano, većinom i vedro, uz jutarnji burin te mirno ili malo valovito more, a poslijepodne valovitije, uz često umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar te uz mjestimične razvoje oblaka. Najniža temperatura od 13 do 17 °C, a najviša 26 ili 27 °C.Na Jadranu će podjednako topla poslijepodneva kao u subotu biti još i u nedjelju i ponedjeljak, pri čemu će jutra biti još toplija od subotnjega, većinom uz buru, podno Velebita i jaku. Pretežno sunčana bit će još samo nedjelja, a već tijekom ponedjeljka slijedi naoblačenje, do kraja dana u mnogim mjestima i kiša. Još oblačnije i kišovitije bit će u nastavku novoga tjedna.I na kopnu u nedjelju i ponedjeljak još malo toplije te i dalje nestabilno, uz dosta sunčana vremena, ali i povremenu mjestimičnu kišu, gdjekad umjeren sjeveroistočnjak. Od utorka više oblaka i češća kiša, ponegdje i obilnija.