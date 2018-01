Vakula najavio povratak proljeća, temperature bi mogle rušiti rekorde

Screenshot: HRT

NASTAVLJA se iznadprosječno toplo razdoblje. Štoviše, sljedećih će dana biti još toplije nego početkom godine pa će srednja temperatura zraka, a i srednja najviša i najniža dnevna, u većini Hrvatske biti blizu rekordne za početak siječnja u znanoj nam povijesti mjerenja, prognozira Zoran Vakula za HRT.



Uz toplinu, u kopnenom području i jugozapadnjak, te sunce i oblake, bit će i povremene kiše, u petak i u sjevernijim krajevima, zatim uglavnom u južnijima, gdje će biti i vjetrovitije. Jugo, često jako, ponegdje i vrlo jako, pa i olujno, otežavat će prometovanje obalom i osobito morem, za neka plovila ga i potpuno onemogućavati.



Kiša i južina



U petak će u istočnoj Hrvatskoj biti promjenljive naoblake, uglavnom prijepodne i ponegdje malo kiše, osobito u Podravini i Podunavlju. Najniža temperatura od 2 do 5 °C, a najviša 12 do 14 °C.



I u središnjoj će Hrvatskoj već najniža jutarnja temperatura zraka biti oko prosječne najviše dnevne za početak siječnja, gdjegod i viša od nje. Uz prolazno više oblaka u noći i prijepodne mjestimice će pasti malo kiše, posebice u sjevernijim krajevima, gdje će biti i vjetrovitije.



Još jači vjetar bit će u višem gorju, te poglavito na dijelu sjevernog Jadrana, već prijepodne uz umjereno i jako jugo te umjereno valovito more. Ne i zapadno od Istre, gdje će jači vjetar još izostati pa će vidljivost smanjivati magla. Uz dosta oblaka ponegdje će pasti i malo kiše, u Rijeci i okolici - i malo više.

Iznadprosječno toplo



Ni na srednjem Jadranu se ne može jamčiti sasvim suho, posebice ne prema večeri na otocima, zatim i ponegdje uz obalu, a u noći na subotu i u unutrašnjosti Dalmacije, gdje će ujutro biti mjestimične magle. Jugo će jačati pa će osobito poslijepodne biti jako, ponegdje i vrlo jako. Najniža temperatura od 1 do 4 °C, uz more 8 do 10 °C, a najviša između 12 i 15 °C.Podjednako iznadprosječno toplo bit će i na jugu Hrvatske, ujutro uz burin, u unutrašnjosti ponegdje maglu, zatim sve jače jugo, uz koje će more biti i umjereno valovito.Sljedećih dana na Jadranu još valovitije i vjetrovitije, osobito u nedjelju i ponedjeljak. Jugo, često jako, ponegdje i olujno, otežavat će prometovanje, za neka plovila ga i potpuno onemogućavati. Temperatura će biti iznadprosječno visoka za početak siječnja, osobito tijekom noći i jutra, kada će biti samo malo niža nego danju.Podjednako toplo rano poslijepodne bit će i u većini unutrašnjosti, gdje se čak ni u noći i ujutro temperatura neće spuštati ispod prosječnih najviših vrijednosti za početak siječnja. Pritom će u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj biti većinom suho, pa i prevladavajuće sunčano, a povremene mjestimične kiše bit će uglavnom u područjima uz Jadran, gdje će biti i vjetrovitije.Za doba godine primjereniju temperaturu imat ćemo tek potkraj sljedećega tjedna. Stoga, za razliku od prošlogodišnjega siječnja, u ovome - umjesto zimskog ugođaja - imamo gotovo proljetni.