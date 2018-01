Vakula najavio pravu zimu: "Na Jadranu kiša i olujno jugo, na kopnu pad temperature i snijeg"

Foto: Igor Šoban/ Pixsell, Screenshot: HRT



OSIM iznadprosječne topline, i u ovome siječnju već drugog punog mjeseca, tijekom srijede bi nekima moglo smetati i pogoršavanje biometeoroloških prilika zbog približavanja frontalnog poremećaja. Tlak će zraka padati, a jugozapadnjak na kopnu jačati, kao i navečer na Jadranu jugo, koje će u četvrtak i petak, na jugu još i subotu, biti jako i olujno te onemogućavati normalno prometovanje. Kiše će u srijedu još biti rijetko gdje, i u vrlo malim količinama. Od potkraj četvrtka bit će češća i obilnija, a u petak će je ponegdje zamjenjivati snijeg - u gorju sigurno, a vjerojatno i u nekim nizinama. Tijekom vikenda ponovno stabilnije, ali i hladnije, na kopnu i za oko 10 °C u odnosu na četvrtak, piše meteorolog Zoran Vakula u svojoj prognozi na HRT-u.



U srijedu će, piše poznati meteorolog, još vrijeme biti relativno stabilno - u istočnoj Hrvatskoj i pretežno sunčano. Uz poneki oblak, ujutro i mjestimičnu maglu, te uglavnom slab južni i jugoistočni vjetar, najniža će temperatura biti od -3 do 0 °C, a najviša 11 do 13 °C.



Podjednako relativno toplo bit će i u središnjoj Hrvatskoj, uz malo više oblaka i češću jutarnju maglu, a poslijepodne češći i jači jugozapadni vjetar.



I u gorju će jačati jugozapadnjak, ali će ujutro još po nekim kotlinama biti magle. Ona i niski oblaci smanjivat će vidljivost na manje od 200 metara i ponegdje na sjevernom Jadranu. Zbog njih je moguća izmaglica i slaba kiša, a i onemogućavat će znatniji temperaturni hod, pa će u unutrašnjosti Istre i uz more ujutro biti od 4 do 9 °C, poslijepodne 9 do 13 °C. U gorju pak mali jutarnji minusi, a poslijepodne oko 8 °C.



Mirno ili malo valovito more, uz slabo jugo i južni vjetar, bit će i na srednjem Jadranu, također uz dosta oblaka, mjestimice i maglu, ali i sunčana razdoblja. Veća je vjerojatnost za povremenu rosulju ili slabu kišu na zadarskom području i otvorenome moru, te u unutrašnjosti Dalmacije. Jutarnja temperatura od 2 do 7 °C, u Sinjskoj krajini i oko -2 °C, a poslijepodnevna većinom od 11 do 13 °C.



Podjednaka i na jugu Hrvatske, gdje će se sunce nadmetati s maglom i oblacima, iz kojih je rijetko gdje moguća izmaglica ili rosulja. Nakon jutarnjeg burina okrenut će na jugo, sve do večeri slabo.

Velika promjena od petka



No, u četvrtak i petak, na jugu Jadrana još i u subotu, bit će jakog i olujnog juga i južnog vjetra, koje će na sjevernom Jadranu zamjenjivati malo slabija bura i tramontana, najprije na sjevernom dijelu, u subotu i južnije. Pritom će najkišovitije u većini mjesta biti od četvrtka navečer do subote ujutro. Ponegdje je moguće i nevrijeme.



Na kopnu će i prvi dan veljače imati proljetan ugođaj, uz sve izraženiju južinu i prema kraju dana češću kišu. U petak pak promjena. Pad temperature, snijeg u gorju, do kraja dana, te još vjerojatnije - u subotu ujutro - i u nekim nizinama. Slijedi razvedravanje i u nedjelju većinom suho vrijeme, uz minuse diljem unutrašnjosti, a u ponedjeljak su ponovno moguće oborine.

Veljača će pokazati da zima ipak još traje



I dok za podrobniju prognozu litara kiše i centimetara snijega u nastavku tjedna valja još pričekati, neprijeporan je pad temperature, ponegdje već u petak, a diljem Hrvatske tijekom vikenda, te prestanak dosadašnjeg, gotovo proljetnog ugođaja, s poslijepodnevnom temperaturom u većini unutrašnjosti primjerenom kraju ožujka, pa i početku travnja.



Za razliku od ovoga siječnja, jednog od najtoplijih u povijesti mjerenja, sve je vjerojatnije da će veljača pokazati da je zimski mjesec, ne samo u svojoj prvoj polovici.