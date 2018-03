Vakula objavio što nas čeka za vikend i idući tjedan, mnogima se neće svidjeti

Screenshot: HRT

U NASTAVKU ovog tjedna i tijekom sljedećega bit će relativno toplo, osobito od vikenda uz južinu te povremenu kišu, češću i obilniju u južnijim kopnenim krajevima, posebice na Jadranu.



Bit će i relativno vjetrovito, uz često umjeren, gdjekad i jak jugozapadnjak, na Jadranu većinom jugo, u nedjelju ponegdje i olujno. Prije svega toga, unatoč daljnjem topljenju snijega i porastu vodostaja, petak će mnogima djelovati gotovo idilično, najavljuje meteorolog HRT-a Zoran Vakula.



Petak - većinom suho, danju toplije



U istočnoj će Hrvatskoj uz barem djelomice sunčano vrijeme poslijepodne ponegdje biti i za više od 15 °C toplije od jutra, tijekom kojeg će najniža temperatura biti od -3 do 1 °C. Mjestimičnu jutarnju maglu rastjerat će jačanje jugozapadnjaka.



U središnjoj Hrvatskoj već od jutra vjetrovitije nego na istoku, te manje prohladno i maglovito. Najviša poslijepodnevna temperatura zraka bit će iznadprosječno visoka, od 12 do 14 °C, a osjećaj svježine nekima će vjerojatno pridonositi umjeren, pogotovo poslijepodne na udare i jak jugozapadnjak.





I u gorju će poslijepodne ponegdje biti jakog jugozapadnog vjetra, dok će se na sjevernom Jadranu još zadržati slabo do umjereno jugo. Mjestimična jutarnja magla vrlo je vjerojatna u unutrašnjosti Istre, a i u gorskim kotlinama. Danju barem djelomice sunčano, ali uz obalu ponegdje može pasti malo kiše, osobito oko Rijeke, i u Gorskome kotaru.Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije nakon jutarnjeg burina zapuhat će jugo, već od oko podneva gdjegod umjereno, uz koje će more biti malo do umjereno valovito. Oblaka će biti malo, ponegdje i nimalo, a u unutrašnjosti će ujutro biti kratkotrajne magle. Najniža temperatura oko 2 °C, uz more 5 do 8 °C, a najviša 15 do 17 °C.Mnogima ugodno toplo za ovaj dio ožujka bit će i na jugu Hrvatske, također uz jugo, te većinom sunčano vrijeme. No, uz prolazno više oblaka mjestimice je moguća gdjekoja kišna kap.Za vikend i početkom novoga tjedna još toplije, ali i promjenljivije, na Jadranu uz čestu kišu, najprije na sjevernom dijelu, zatim i na južnom. Ponegdje su mogući i obilniji pljuskovi, a ako oni i izostanu - umjereno i jako jugo zasigurno neće! Dapače, mjestimice će biti i olujno, osobito u nedjelju. Prema sredini tjedna i dalje promjenljivo, ali manje vjetrovito.I na kopnu će do ponedjeljka biti umjerenog i jakog vjetra, većinom južnog i jugozapadnog, i pritom promjenljivo, uz češću kišu u područjima blizu mora, dok će više sunčanog vremena biti u sjevernijim krajevima. Bit će iznadprosječno toplo, sasvim suprotno od onoga u prvim danima ožujka, koji još jednom dokazuje kako u njemu može biti velika razlika od najniže do najviše temperature zraka.