VEĆ PET DANA ŠIBENČANKI NEMA TRAGA Mateina majka: Izljubila nas je i otišla u školu

Foto: nestali.hr

PETI dan policija traga za nestalom 17-godišnjom Šibenčankom Mateom Anaković. Posljednji je put viđena prošlog petka oko 14:35 sati, kada je otišla u nepoznatom smjeru.

Kako doznajemo, svjedoci su vidjeli da je ušla u bijeli automobil za čijim je volanom bio mladić.

Ušla u bijeli auto

To nam je potvrdila i Mateina majka Maja Anaković. "Krenula je u školu. Čovjek je vidio da je ušla u bijeli auto", rekla je majka za Index

No, to su jedine informacije koja obitelj nestale djevojke ima. Tvrde da ne znaju ni o kojoj se marki vozila radi, što bi donekle olakšalo potragu.

Pitali smo je je li se Matea ponašala neuobičajeno.

"Nije bilo ništa drukčije nego inače. Izljubila nas je, svi smo bili kod kuće. Još smo joj rekli da požuri da ne zakasni u školu", ispričala nam je Mateina majka.

Dodala je da je Matea prosječna učenica i da, koliko zna, nije imala dečka.

Otac nastradao u nedavnom navijačkom okršaju



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

No Matea do škole nije stigla. To su saznali tek kada su oca djevojčice nazvali iz škole. Matein otac, Igor Akanković, inače je pripadnik šibenske navijačke skupine Funcuti kojeg su u nedavnom obračunu u Šibeniku pripadnici zadarskog Tornada izudarali šipkom po glavi zbog čega je završio na operaciji i privremeno izgubio vid na jedno oko.

Policija je za Index potvrdila da i oni imaju informaciju da je Šibenčanka ušla u bijeli auto.

"Imamo tu informaciju. Naravno, roditelji nam sve govore. Ali zasad nismo utvrdili trag koji bismo povezali s tom informacijom", kazala je za Index glasnogovornica Policijske uprave šibensko kninske Marica Kosor.

Policija pregledavala skradinsko područje

"Jučer smo pregledavali skradinsko područje, ne u smislu pretrage terena već smo istraživali neke obavijesti koje smo primili. Sve informacije koje nam dojave građani provjeravamo. Danas smo nastavili istim tempom, i to ćemo činiti i dalje, sve dok je ne pronađemo", rekla nam je glasnogovornica policije.

Dodala je da nisu išli u klasičnu pretragu terena jer zasad isključuju mogućnost samoubojstva ili ubojstva.

Nije prvi put da je nestala

Kakko doznajemo iz krugova bliskih obitelji, ovo nije prvi put da je nestala, no nikad na ovoliko dugo.

Matea je visoka je oko 160 centimetara, srednje je tjelesne građe, duge ravne kestenjaste kose, a u trenutku kad je otišla iz stana bila je odjevena u majicu tirkizne boje, plave traper hlače izrezane s prednje strane ispod kojih je imala crne tajice. Nosila je zlatno-crne Skechers tenisice te je sa sobom imala crni ruksak marke Adidas.

Policija moli sve koji išta znaju o nestanku 17-godišnje šibenčanke da se jave na broj 192.