Većina Grka ne želi da se Makedonija zove Makedonija

VEĆINA Grka ne želi da se naziv Makedonija koristi u bilo kakvom rješenju za dugogodišnji spor oko imena te bivše jugoslavenske republike, pokazuje ispitivanje javnog mnijenja.



Spor oko imena Bivše Jugoslavenske Republike Makedonije (FYROM), kako je službeno poznata, traje već gotovo tri desetljeća i blokira proces pristupanja zemlje u EU i NATO.



Grčka smatra da ime Makedonija ima teritorijalne pretenzije na njezinu istoimenu pokrajinu. Pristala je samo na naziv FYROM dok se spor definitivno ne riješi. Pod tim imenom zemlja je primljena u UN 1993. godine.



I dalje pregovaraju



Dvije susjedne zemlje i dalje pregovaraju o rješenju tog spora i nadaju se napretku na sastanku 17. siječnja uz posredovanje UN-a.





Ispitivanje javnog mnijenja, provedeno prošli tjedan za list Proto Thema, pokazalo je da se 68 posto Grka protivi da grčka vlada pristane na neko složeno ime koje bi uključivalo naziv Makedonija, dok bi to podržalo samo njih 23,6 posto.Spominju se, naime, nazivi Sjeverna Makedonija ili Nova Makedonija.Grci su jako osjetljivi na to pitanje i najavili su da će idućih tjedana prosvjedovati u Ateni i na sjeveru zemlje protiv bilo kakvog kompromisa koji bi to uključivao.Zamjenik ministra vanjskih poslova George Katrougalos rekao je u nedjelju da vlada želi rješenje spora koje će podržati cijela nacija."Rješenje koje ćemo donijeti u parlament bit će prihvaćeno ne samo od dvoje vladinih partnera, nego i daleko šire."