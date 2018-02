VELIKA ANKETA Pobjegli ste iz Hrvatske - što treba napraviti da se vratite?

Foto: Index, 123rf

MASOVNI bijeg hrvatskih građana iz zemlje, odnosno demografski slom Hrvatske, i dalje je tema broj 1 u Hrvatskoj.



Prije nešto manje od mjesec dana Index je objavio veliku anketu u kojoj smo svima onima koji su napustili Hrvatsku postavili jednostavno pitanje: Zašto ste pobjegli iz Hrvatske?







Naime, u našoj zemlji gotovo svaki važniji društveni faktor ima vlastito objašnjenje za demografski slom i s njim povezan masovni bijeg radno sposobnog stanovništva Hrvatske u druge zemlje, prvenstveno one u zapadnoj Europi.



Masovni bijeg svi koriste za guranje svojih ideja, a nitko ne pita ljude koji su otišli



Sindikati tako tvrde da je problem u niskim plaćama, poslodavci kao glavnog krivca za masovno iseljavanje navode visoku cijenu poslovanja, Crkva tvrdi da je problem u atmosferi beznađa koja se širi kroz medije, a i predsjednica RH Kolinda Grabar Kitarović nedavno je smislila prilično originalno objašnjenje demografske katastrofe. Prema njoj, ljudi odlaze, između ostalog, i zbog zatvaranja poštanskih ureda i sudova u manjim sredinama.





Indexovu anketu o razlozima napuštanja Hrvatske ispunilo je više od 167 tisuća ljudi, a kao prva tri razloga odlaska naveli su korupciju, primitivizam, vjersku zadrtost i nacionalizam, ali i činjenicu da više ne žele hraniti uhljebe, lopove i parazite. Kao četvrti najpopularniji razlog odlaska iz Hrvatske naveden je lopovski HDZ, a peti su - niske plaće.

Poručite vladajućima što trebaju napraviti ako zaista žele da se vratite



Iako se iz navedenih razloga, koji se temelje na odgovoru 167 tisuća ljudi, može lako nazrijeti što bi trebalo promijeniti u Hrvatskoj da se ljudi vrate, odlučili smo zasebno postaviti to pitanje svima oni koji su napustili Hrvatsku.



Radi se o važnom pitanju, a vaši odgovori će vladajućima u Hrvatskoj jasno dati do znanja na čemu moraju raditi ako im je zaista stalo do vašeg povratka.



Ponudili smo vam niz odgovora, ali ako se među njima ne nalaze oni koji biste vi odabrali, nema problema - pošaljite nam odgovor na pitanje "Što Hrvatska treba napraviti da se vratite?" na desk@index.hr, a svoje odgovore nam možete poslati i u video formatu na desk@index.hr ili privatnom porukom u inbox na Indexovom Facebooku.

Što treba napraviti da se vratite u Hrvatsku?