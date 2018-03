VELIKO PRIZNANJE Dva hrvatska restorana dobila Michelinove zvjezdice

Foto: Facebook/Instagram



OD DANAS se još dva hrvatska restorana, šibenski Pelegrini i dubrovački 360, mogu pohvaliti prestižnom Michelinovom zvjezdicom.



Naime, danas je objavljeno novo online izdanje Michelinova vodiča za Hrvatsku. Lani je, podsjetimo, prvi put u povijesti Michelinovu zvjezdicu dobio jedan hrvatski restoran - rovinjski Monte, a ove godine je ta velika čast pripala šibenskom restoranu Pelegrini i dubrovačkom restoranu 360.

