VICE "Ne, Oprah se ne bi trebala kandidirati za predsjednicu Amerike"

IAKO su Amerikanci u posljednje vrijeme opsjednuti idejom o Oprah Winfrey kao prvoj američkoj predsjednici, to nikako nije dobra ideja, piše kolumnistica Eve Peyser za Vice. U nastavku donosimo najbitnije dijelove njezine kolumne.



"Američka voditeljica i poslovna žena Oprah Winfrey svojim je govorom na dodjeli filmskih nagrada Zlatni globus inspirirala mnoge Amerikance do te mjere da su neki ozbiljno prihvatili ideju da bi se Oprah trebala 2020. godine kandidirati za američku predsjednicu.



Njezinu možebitnu kandidaturu javno su podržali glumica Meryl Streep, voditelj kampanje bivšeg američkog predsjednika Baracka Obame, pa čak i konzervativci poput Johna Podhoretza i Billa Kristola te mnogi drugi.



Njezin govor bio je neporecivo moćan. "Znamo da su mediji ovih dana pod opsadom. No, također znamo da nas samo nezasitna predanost otkrivanju apsolutne istine tjera da ne zatvaramo oči pred korupcijom i nepravdom, tiranima i žrtvama, tajnama i lažima", rekla je Oprah u svom govoru.



Njezina politika prilično je progresivna. Ona je za svijet učinila više od većine slavnih i poznatih osoba. U devedesetima je, primjerice pomogla pri donošenju američkog Nacionalnog zakona o zaštiti djece.



Međutim, slavne osobe trebale bi ostati baš to - slavne osobe. Nisu li Amerikanci ništa naučili od slučaja Donalda Trumpa?"



Napredak u odnosu na Trumpa



"Iznenađuje činjenica da je sam Trump 1999. godine izjavio da bi se za predsjedničku titulu volio natjecati upravo uz Oprah u svojem timu.



"Ona pruža inspiraciju milijunima žena da unaprijede svoje živote, vrate se u školu, nauče čitati i preuzmu odgovornost za sebe", napisao je Trump u svojoj knjizi.



Međutim, samo zato što netko "pruža inspiraciju", to ne znači da bi se ta osoba trebala kandidirati za predsjednicu. I sam je Trump "pružio inspiraciju" mnogim svojim glasačima, no Americi umjesto "nadahnjujućih" političara trebaju ljudi koji imaju iskustva u upravljanju.Oprah je, za razliku od Trumpa, svoje milijarde zaradila sama. Ona se ne razbacuje rasističkim komentarima i nije optužena za seksualno zlostavljanje. Izbor Oprah za predsjednicu u svakom bi slučaju predstavljao napredak u odnosu na Trumpa. No, isto kao i Trump, Oprah nema političkog iskustva niti platformu"."Ono što znamo o njezinim političkim stavovima je to da ona podupire Izrael, da vjeruje u američki san, da je 2008. godine glasala za Obamu, a 2016. godine za Hillary Clinton. Također je donirala 10 milijuna američkih dolara za pomoć žrtvama uragana Katrine.Međutim, o njezinim stavovima po pitanju zdravstvene skrbi, legalizacije marihuane ili vanjske politike ne zna se ništa.Treba dodati i da, iako su se nakon Zlatnih globusa američki mediji raspisali o njezinoj kandidaturi za predsjednicu, sama Oprah je izjavila da se "nikad neće kandidirati za mjesto u javnoj službi".Međutim, moguće je da je nakon dodjele nagrada promijenila mišljenje, jer je CNN objavio vijest da izvori bliski Oprah tvrde da ona sada "aktivno razmišlja" o kandidaturi.Ako se Oprah želi kandidirati, trebala bi to i učiniti – no ne odmah za mjesto predsjednice. Trebala bi krenuti od dna, to jest kandidirati se za mjesto u kabinetu demokratske administracije ili guvernerku. Ne možemo znati kako bi se snašla u takvu poslu bez da se prvo pokaže.Oni koji su dovoljno oholi da se žele kandidirati za predsjednika bez ikakvog političkog iskustva ne bi se trebali kandidirati za tu poziciju. Trumpovo predsjedništvo Amerikance je naučilo jednu stvar, a to je da milijarderima ne treba davati posao koji je namijenjen političarima", zaključuje Peyser za Vice.