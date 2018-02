VIDEO Anketirali smo Beograđane: Većinu nije briga za Vučića i Kolindu

Foto:

ŠTO MISLE Beograđani o Kolindi i Vučiću?

Beograđani nisu baš zainteresirani za događaj koji je u Hrvatskoj glavna tema - posjet Vučića Hrvatskoj na poziv Kolinde Grabar Kitarović. Naši kolege iz Srbije jedva su pronašli ljude koji imaju što za reći o tome. Većina ih je rekla da ih ne zanima i da ne misle ništa, pogotovo mlađih.

Izdvojili smo neke reakcije

"Gledam to kao pregovore za bolju budućnost, ne gledam tko je pobjednik, ako želimo živjeti u budućnosti onda moramo prošlost zanemariti, ne zaboraviti, oprostiti, ali ne zaboraviti, razgovori moraju postojati za bolju budućnost i za našu i djecu. Ne dao Bog dođe do rata više"

"Plašio sam se za njegov život. Odnosi nisu kakvi bi trebali biti. Kolinda je bila hrabra što ga je pozvala. Možda će se popravak odnosa manifestirati u prelaženju granica"

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"Trebao je otići ako su ga pozvali i ako želimo ući u Europsku uniju".

"Trebalo je doći do tog sastanka jer su trenutno na vlasti oni koji su upropastili našu državu - nacionalisti. Nitko nije pobjednik iz ovog susreta, no gubitnici su srpski i hrvatski narod. Predsjednici naših država žele oprati svoje biografije i zato to rade".

"Oni su to podijelili između sebe, kao neki dogovor".



"Nije moje da mislim o tome, neka Vučić razmišlja o tome. Mogu samo reći da je ispao šmeker".



"Ništa ne mislim, nemam komentara".



"Mene politika ne zanima..."

Želite li odmah na mobitel primiti obavijest o svakoj novoj vijesti vezanoj uz Vučićev posjet, instalirajte Index.me aplikaciju i pretplatite se besplatno na tag: Vučićev posjet



Index.me aplikaciju za android besplatno možete preuzeti na ovom linku, dok iPhone aplikaciju možete preuzeti ovdje.