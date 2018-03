VIDEO Autom se zabio u klub u Britaniji, 13 ozlijeđenih: "Nisu ga pustili unutra"

Screenshot: YouTube

NAJMANJE 13 ljudi ozlijeđeno je nakon što se muškarac kojeg nisu pustili u noćni klub u Britaniji zabio automobilom u klub, javlja BBC.

DJ BBC radija Reece Parkinson bio je u klubu Blake's u Gravesendu za vrijeme incidenta. Na Twitteru je objavio snimku iz kluba nakon napada na kojoj govori:

"Bože, zamalo sam poginuo. Bio sam u klubu i odjednom se auto zabio u njega. Tip kojeg nisu pustili unutra zabio se u klub. Uvezao se unutra! Pogledajte!"

A GUY WHO DIDNT GET LET IN THE CLUB JUST DROVE HIS CAR INSIDE AND NEARLY KILLED US ALL pic.twitter.com/8CkeUn2TSm