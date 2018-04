VIDEO Avion kojemu je eksplodirao motor prisilno je spustila žena. I to nas ne bi trebalo čuditi.

Screenshot: NBC News

PRISILNO slijetanje aviona Southwest Airlinesa obavila je žena, što dovodi u pitanje stereotip o muškim pilotima koji junački spašavaju živote, piše Juliette Kayyem za CNN.







"Piloti koji pod stresom obavljaju prisilno slijetanje aviona u kvaru prikazani su u brojnim filmovima.



Jedan od njih je "Sully" Sullenberger, smireni pilot koji je 2009. godine obavio slijetanje aviona u rijeku Hudson u New Yorku – u filmu utemeljenom na događajima koji su se odvili nakon što je jato ptica oštetilo oba motora glumi ga Tom Hanks.



Slična situacija dogodila se u prije tjedan dana - došlo je do prisilnog slijetanja aviona Southwest Airlinesa u Philadelphiji. Motor je tijekom leta eksplodirao, a komad motora razbio je prozor zrakoplova."



Pilotkinja "čeličnih živaca"



"Maske za kisik su se spustile, a pilotkinja je krenula u akciju – smireno je razgovarala s kontrolom zračnog prometa, pokazala čelične živce i obavila slijetanje na brz i siguran način.



Javnost ju je odmah počela nazivati junakinjom. Ime joj je Tammie Jo Shults te je jedna od prvih pilotkinja američke mornarice i prva žena koja je upravljala avionom F/A-18.





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Zašto je to važno? Poanta je u tome da sve te informacije zapravo uopće ne bi trebale biti važne, pogotovo prestravljenim putnicima – neki od njih koristili su video chat u svojim zamalo posljednjim trenucima života, dok su drugi pokušavali pomoći ozlijeđenima ili smiriti prestrašene.Jesu li u tim trenucima možda razmišljali o spolu pilota? Vjerojatno ne. Jedino što su htjeli bilo je da pilot dobro obavi svoj posao."

"Neki su izvori pogrešno objavili da je "pilot uspio obaviti sigurno slijetanje" – takvi nagli zaključci pridonose njegovanju stereotipa o pribranom tipu koji spašava živote.



Shults je napravila ono što bi napravio svaki profesionalac. Za nju i njezine kolege to nije bila čarolija – za taj krizni trenutak osposobljavali su se i vježbali većinu karijere. Drugim riječima, Shults je za nas junakinja, no za sebe i svoje kolege ona je osoba koja je postupila točno po planu.







Shults je još jedan dokaz da ne postoji "ženski" pristup visokorizičnim poslovima, pogotovo u vojsci ili području javne sigurnosti – nema nikakve razlike između sposobnosti muškaraca i žena za obavljanje tih poslova, zbog čega i dolazi do borbe za uključenje žena u te profesije.



Shults je dokazala da "čelični živci" mogu imati dva X kromosoma. Kombinacija njezinih prirodnih reakcija i osposobljavanja kroz koje je prošla u vojsci dovela je do uspješnog slijetanja.



Poanta priče o tom sigurnom slijetanju nije da je žena postupila junački, već da je profesionalka koja je postupila u skladu s obukom", zaključuje Juliette Kayyem za CNN.