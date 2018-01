VIDEO Bandić: Janjevci iz Dubrave su mi rekli da svako dvorište tamo ima ovakav auto

Foto: Ivan Skorin/N1/Pixsell/Goran Stanzl

MILAN Bandić ovih se dana vozi u luksuznoj Mercedesovoj limuzini vrijednoj oko 400 tisuća kuna.

>> Bandić se vozi u luksuznom Mercedesu vrijednom 400 tisuća kuna



Zagrebački gradonačelnik snimljen je kako se dovozi u dvorište Javne vatrogasne postrojbe Zagreb u Mercedesu E klase, 220 D, Edition 1. Kako smo doznali od tvrtke Last minute Rent a car, radi se o Mercedesu koji je dan Bandiću kao zamjensko vozilo jer je njegov Audi A6 na servisu.



Zbog prašine koja se digla oko Mercedesa, Bandić je sazvao konferenciju za medije. U garaži.

>> Video konferencije pogledajte ovdje:





19.52 Na pitanje novinarke koliko će voziti zamjensko vozilo odgovorio je: "Čestitam vam" i uz smijeh dodao: "Pa to je strašno. Ponekad netko nauči nešto, a netko nikad ne nauči ništa", rekao je Bandić i zaključio kako ćemo sutra pobijediti Francuze.

Poručio je kako je konferenciju sazvao namjerno da bi pokazao gdje živimo, tko smo i čime se bavimo.

19.50 "Ja mislim da smo mi u banani. 2017. u Hrvatskoj se baviti ovim stvarima je ispod razine ljudskog dostojanstva. Jadni su mediji i televizije, dalekovidnice, koje se bave ovim čim se mi bavimo. Ovo je karikatura. Kada budem pisao memoare moji će biti čitaniji od Churchillovih. Hvala vam što ste došli. Ono što je Frljić napravio u Kerempuhu, zamolit ću njega da na tragu ovoga napravimo jednu predstavu. Mislim da će biti jedna od najgledanijih. Ovo je posao za karikaturiste. Hvala što ste došli još jednom. Sad prisežem da ću čim zatopli ići pješke do gradske uprave. Bit će to dobro za moje zdravlje", rekao je i ispričao kako mu je jedna novinarka danas rekla kako ozbiljno sumnja da automobil koji vozi nije zamjenski i upitao: "Gdje mi živimo?".



19.47 "Večeras ste me stvarno ugodno iznenadili i hvala vam što ste došli. Da smo napravili tri škole i vrtića ne bih vidio ovoliko televizija, to samo pokazuje gdje živimo", rekao je Bandić i dodao kako svako dvorište Janjevaca ima takav automobil u svojem dvorištu.





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"Kada sam dolazio zvali su me prijatelji Janjevci i rekli kako svako dvorište Janjevca u Dubravi i svaki Imoćanin u dvorištu ima takav auto", dodao je.Nakon njega je govorio Pavle Kalinić koji je rekao kako svaki auto treba biti u skladu s funkcijom koju osoba obavlja, a po sigurnosnom pitanju rekao je kako ne vidi nikakav problem da gradonačelnik dobije zamjenski auto te da smatra kako su oni koji su dali taj zamjenski auto vodili računa o funkciji koju gradonačelnik obavlja.Potom je govorio pročelnik Ureda gradonačelnika, Miro Laco. "Mislim da je situacija uredna. Poslovanje ureda gradonačelnika u koje spada i garaža je uredno, ovo vozilo Grad Zagreb ne košta ništa", rekao je i poručio kako su ostala vozila za potrebe gradske uprave nabavljena putem javne nabave, preko rent-a-cara, što je 15 posto jeftinije nego ranijih godina.Konferencija iz garaže je počela. Prvi je govorio šef garaže Rafael Spajić i rekao kako se radi o kvaru na Bandićevu automobilu, zbog čega vozi sporedni Mercedes koji je zamjensko vozilo."Daruvarske su registracije jer je gradonačelnikovo vozilo trenutno na servisu, a kvar će biti otklonjen za nekoliko dana", rekao je.

Pressica sazvana danas

"Zbog interesa javnosti i medija oko ove teme Bandić je odlučio sazvati konferenciju za novinare, i to iz garaže gradske uprave. Uz njega će tom prilikom stajati i pročelnik Ureda gradonačelnika Miro Laco, šef garaže Rafael Spajić, vozači gradonačelnika Ivan Jurčić i Zdravko Krajina te, kako u pokušaju humora navode u priopćenju, ‘s obzirom na situaciju, i pročelnik Ureda za upravljanje u hitnim situacijama Pavle Kalinić'", stoji u pozivu na presicu.