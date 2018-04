VIDEO Bus, auto i kamion kod Splita prošli kroz crveno kao da semafor za njih ne postoji

Screenshot: Facebook

NA FACEBOOK stranici snimke prometnica objavljen je video koji prikazuje kršenje prometne regulacije u Podstrani kod Splita. Riječ je o cesti koja povezuje Split i Omiš. Ljeti je ta cesta poznata kao područje koje zbog nesnosnih gužvi, višekilometarskih kolona i višesatnih čekanja valja izbjegavati.



U neljetnim mjesecima cesta se priprema za ljeto pa je često raskopana. Zbog toga je postavljena i privremena prometna regulacija, u ovom slučaju tik do hotela Lav, a promet se naizmjenično u duljini par desetaka metara vodi naizmjenično, u jednoj traci.



Jedan je vozač tako snimio svoje zaustavljanje na semaforu. On je, jasno se vidi iz snimke, prvi ispred semofora na kojem gori crveno svjetlo. No, dok on stoji preaze ga tri vozila - autobus, automobil i kamion.