VIDEO Culej na presici mahao dokumentima: "Goran Beus Richembergh je Udbaš"

Foto: Index

HDZ-ovac Stevo Culej održao je konferenciju za medije. Tema je, kako je najavio, vrijeđanje vjerskih osjećaja. No, prava tema bio je Goran Beus Richembergh koji je, tvrdi Culej, radio za Udbu.

Tijek događaja:

09:31 "Onoga trenutka kada sam ušao na izbore bio sam predstavnik 10.000 glasača. Da li su oni pročitali Istanbulsku, da li ste vi pročitali ili bilo 'ko od nas?" rekao je Culej na pitanje novinara Indexa o tome kako je Istanbulska bila dio programa HDZ-a. Nakon toga je odmah završio konferenciju.

09:30 "Mladi ne odlaze samo zbog posla, idu zbog ove harange, ovih podjela. Ove podjele nisu donijele ništa dobro", rekao je Culej dodavši da je devedesetih bilo zajedništvo.

09:27 "Nema predomišljanja", rekao je upitan o Istanbulskoj konvenciji. On će, dakle, glasati protiv.

09:25 "Ovo su dokazi da on već 30 godina radi protiv Crkve", rekao je Culej. Novinarima je podijelio dokumente koji navodno potvrđuju njegove tvrdnje da je Beus Richembergh bio Udbaš.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

09:22 Napao je Gorana Beusa Richembergha.

"Tko je taj čovjek? On svaki trenutak u saboru koristi za uvrede branitelja, Hrvatske i Crkve. On je relikt prošlosti koji javno potiče na nasilje. On je u bivšoj Jugoslaviji vrijedno radio za Udbu", rekao je Culej. Nakon toga je pročitao neke dokumente.

9:20 Culej je rekao da je Tuđman stvarao pomirbu, a kako neki sve rade da bi naštetili Hrvatskoj i Crkvi. U tom kontekstu spomenuo je lijeve udruge i lijeve zastupnike.