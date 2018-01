VIDEO, FOTO Dramatično stanje u Parizu, Seine i dalje raste, dijelovi grada već su pod vodom

Foto: Hina

VODOSTAJ Seine u Parizu nastavio je rasti, a vrhunac vodenog vala očekuje se danas navečer, nakon čega će vodostaj istim ritmom padati, objavile su nadležne službe.

Rijeka koja teče kroz francusku prijestolnicu, i uz čiju su obalu muzeji i spomenici, mogla bi tijekom noći na ponedjeljak dosegnuti oko 5,95 m, što je više od četiri metra od uobičajene razine, navodi informativni servis Vigicrues.

