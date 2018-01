VIDEO, FOTO Najmanje pet mrtvih u oluji u Kaliforniji: "Nikada nisam vidio nešto ovakvo"

Foto: Los Angeles Police Department

SNAŽNA oluja odnijela je najmanje pet života u južnoj Kaliforniji, kojoj je donijela ekstremno opasne poplave i bujice blata.

Amber Anderson iz ureda hitne službe u Santa Barbari izjavila je da je najmanje pet osoba smrtno stradalo u Montecitu, a akcije spašavanja stanovnika zahvaćenog područja su u tijeku.

#CAstorm- Santa Barbara county FF’s rescue two men and a woman from flood water/debris flow of Hot Springs Rd. in Montecito. Multiple rescues are underway throughout the area. pic.twitter.com/bT5WAoAvf8 — SBCFireInfo (@EliasonMike) January 9, 2018

#CAStorm - Firefighters rescue a girl who was trapped in Montecito following heavy rain and mudflow in the 300 block of Hot Springs Road. pic.twitter.com/tfUw0cDbXx — SBCFireInfo (@EliasonMike) January 9, 2018

"Nikada nisam vidio nešto ovakvo"

Zbog oluje koja hara područjem nedavno uništenim u požaru Thomas, najvećem u novijoj povijesti Kalifornije, naređena je evakuacija više od 20 000 stanovnika. Obilne kiše i snažni vjetrovi uzrokovali su poplave, odrone tla, bujice blata i nanose nastalog otpada. Tisuće kućanstava ostalo je bez struje, a u području San Francisca jučer je palo rekordnih osam centimetara kiše.

Unbelievable. This the 101 North in Montecito/Summerland. Completely blocked with mud. #CAStorm 📹: Joyce Dudley-Santa Barbara County DA pic.twitter.com/49BubOFvkp — Joe Buttitta (@KEYTNC3Joe) January 9, 2018

Svjedok nevremena Greg Villeneuve izjavio je: "Dolazim u Santa Barbaru već 17 godina i nikada nisam vidio nešto ovakvo." Opisao je kaos na cestama u tom području, koje su većinom zatvorene, a neki od stanovnika ostali su zarobljeni u automobilima u blatu. Stručnjaci su upozorili da je najveća opasnost od poplava u području poharanom požarom Thomas jer se tamo voda više ne može apsorbirati u spaljeno tlo.

Check out this mudslide blocking NB lanes of 101 between Carpenteria and Montecito. The highway is closed from Ventura to Santa Barbara. pic.twitter.com/idt5nmntbx — Leah Pezzetti (@leahpezzetti) January 9, 2018

MAJOR FLOODING throughout Montecito. Multiple access points closed by trees, mud, rocks. Fire trucks with limited access. pic.twitter.com/RRHtDUYWyT — John Palminteri (@KEYTNC3JohnP) January 9, 2018