VIDEO, FOTO Odron uništio desetke kuća, izvanredno stanje i u Lici, rijeke u Karlovcu još rastu

PREMA informacijama objavljenima na stranicama Hrvatskih voda izvanredno stanje zbog poplava proglašeno je u Hrvatskoj Kostajnici koju je poplavila Una. HRT javlja kako je voda poplavila nekoliko kuća, poplavljena je i cesta u Kuljanima, gdje je više desetaka stanovnika odsječeno. Došlo je do velikog odrona, uništeno je najmanje šest kuća.

20.40 Zbog zabilježenog vodostaja rijeke Like (donji tok) od 489,34 m.n.m. na mjerodavnom vodomjeru Selište na području Kosinja (Općina Perušić), Hrvatske vode su uspostavile izvanredno stanje na zaštitnim vodnim građevinama.



SAVA: vodostaji do Zagreba su u opadanju s tendencijom stagnacije, u domeni srednjih i srednje visokih voda. Nizvodno su vodostaji u porastu s tendencijom porasta, u domeni srednje visokih i visokih voda. Vodostaji na hidrološkoj postaji Crnac nalaze se u redovnim mjerama obrane od poplava s tendencijom porasta. Vodostaji u Jasenovcu su u domeni izvanrednih mjera obrane od poplava s tendencijom porasta, a vrh vodnog vala očekuje se 18. ožujka 2018. Nizvodno su vodostaji u pripremnom stanju obrane od poplava, a tijekom tjedna vodostaji će biti i dalje u porastu s tendencijom porasta te će ponegdje dosegnuti redovne mjere obrane od poplava.



KUPA: vodostaji do Kamanja su u opadanju s tendencijom opadanja, u domeni srednje niskih i srednjih voda. Na hidrološkoj postaji Kupa – Karlovac vodostaji su u izvanrednim mjerama obrane od poplava te su dosegnuli vrh vodnog vala. Tijekom današnjeg dana očekuje se stagnacija s tendencijom blagog opadanja. Nizvodno su vodostaji u porastu s tendencijom porasta, u domeni visokih voda. Vodostaji u Farkašiću su u domeni izvanrednih mjera obrane od poplava, s očekivanim vrhom vodnog vala 14. ožujka 2018. Na hidrološkoj postaji Korana – Karlovac vodostaji su dosegnuli vrh vodnog vala te se nalaze u izvanrednom stanju obrane od poplava. Tijekom današnjeg dana očekuje se stagnacija s tendencijom blagog opadanja.



UNA: vodostaji u Hrvatskoj Kostajnici su dosegnuli izvanredno stanje obrane od poplava te se trenutno nalaze u vrhu vodnog vala. Tijekom dana se očekuje stagnacija, a tijekom večeri bi trebala započeti tendencija blagog opadanja.



DRAVA I MURA: vodostaji Mure u stagnaciji s tendencijom porasta, u domeni srednje niskih voda. Vodostaji Drave u porastu s tendencijom porasta, u domeni srednjih voda.



DUNAV: vodostaji u porastu s tendencijom porasta, u domeni srednje niskih voda.



Razina vode na karlovačkom području I dalje osjetno raste i trenutno je u tijeku spajanje poplavne vode iz dvorišta i podzemnih voda u prizemlju. U prizemlju nekih kuća u Logorištu voda je već do koljena.

19:05 Na klizištu iznad Starog puta, nedaleko od tvornice Pounja u Hrvatskoj Kostajnici, u utorak je šest kuća potpuno uništeno i šest ih je oštećeno, doznaje se od kostajničkoga gradonačelnika Dalibora Bišćana.



Na sreću, u klizištu nitko nije stradao jer su ljudi čuli tutnjavu i osjetili podrhtavanje tla pa su pobjegli iz svojih kuća.



Kako je rekao Perica Marjanović, čija je kuća srušena, instinktivno je skočio s balkona i vičući zvao susjede da bježe. U šoku nisu bili samo stanari koji su pobjegli iz kuća, nego i njihovi susjedi, koji strahuju da se klizanje terena ne ponovi.



Vrlo brzo intervenirali su vatrogasci, policija, hitna pomoć, članovi Crvenoga križa i HGSS-a. Ugroženo područje odmah je označeno trakama te je zabranjen pristup kućama zbog opasnosti od njihova daljnjeg urušavanja.



U to vrijeme u zgradi gradske uprave održavala se sjednica Stožera Civilne zaštite, čiji su sudionici s predsjednikom Vlade Andrejom Plenkovićem na čelu odmah obišli to područje. Premijer Plenković najavio je pomoć pri smještaju ljudi i u obnovi njihovih kuća.



Kako je rekao gradonačelnik Bišćan, šest kuća potpuno je srušeno, četiri djelomično, a na dvjema su popucali zidovi.



"Ne vjerujem da je njihova sanacija moguća pa ćemo tražiti druga rješenja za trajno rješenje smještaja stradalih. Privremeno je njih petneastak smješteno u hotel 'Central'. Nema sumnje da je klizanje tla posljedica topljenja velikih količina snijega. Ove je godine u Kostajnici palo dosad rekordnih 80 centimetara snijega", rekao je kostajnički gradonačelnik Bišćan.



Šteta je golema jer su, osim kuća, među ostalim uništene gospodarske zgrade, automobili i traktori.

17:35 "Iako se nalazi u službenom posjetu u dalekoj Republici Argentini, Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović pozorno i s velikom zabrinutošću prati vijesti o velikim materijalnim štetama izazvanim poplavama i klizištima na području Hrvatske Kostajnice. Unatoč svim provedenim pripremama, prirodnim silama se ponekada nemoguće u potpunosti suprotstaviti te je u ovome trenutku nužno usmjeriti sve napore u otklanjanje nastalih i sprječavanje još većih posljedica, posebno mogućih ljudskih žrtava. U tom pogledu predsjednica poziva sva nadležna državna tijela Sustava domovinske sigurnosti da nastave maksimalne napore u pružanju pomoći stanovnicima Hrvatske Kostajnice i iskazuje im zahvalnost na dosadašnjoj posvećenosti i predanosti", priopćeno je iz Ureda predsjednice.

17:10 Voda prijeti i u Lici. Nakon kiša i visokih temperatura, topljenje velikih količina snijega na Velebitu počelo je uzrokovati probleme na kosinjskom području.



Vodostaj je rastao i 20 centimetara po satu, no sada je u pritoku rijeke Like u laganom padu. Gotovo su sve prometnice pod vodom pa se ni do jednog sela na tom području, gdje živi oko 500 ljudi, ne može. U pripravnosti je 10 čamaca, tri već prevoze mještane. Za sada nije ugrožena ni jedna kuća.

16:38 Policija je izvijestila o svojim aktivnostima:



U mjestima Letovanić, Stari Brod i Farkašić koji su rijeku Kupu pogođeni poplavom, policijski službenici Interventne jedinice policije PU sisačko-moslavačke obišli su i pritekli u pomoć najugroženijim obiteljima pomažući u premještanju osobnih stvari i namještaja na suho i sigurno mjesto.



Isto tako, u suradnji sa djelatnicima Crvenog križa i pripadnicima Specijalističkog tima za spašavanje iz vode dostavili su pitku vodu i hranu ugroženim obiteljima.



Policijski službenici Policijske postaje Hrvatska Kostajnica su danas, 13. ožujka, zajedno s djelatnicima Crvenog križa čamcem obišli poplavljeno područje Hrvatske Kostajnice. Tamo su jednoj majci i kćeri, čija je kuća okružena vodom, dostavili hranu. Obiđeno je i mjesto Kuljani, koje je sa svih strana okruženo vodom i potpuno odsječeno, a koje su obišli i policijski službenici Policijske postaje Dvor.



U popodnevnim satima poplavljeno područje Hrvatske Kostajnice obišao je i predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, a održan je sastanak Kriznog stožera na kojemu su uz premijera i članove Županijskog kriznog stožera sudjelovali i potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević, načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske Mirko Šundov te načelnik Policijske uprave sisačko-moslavačke Luka Pešut.



Na snazi su izvanredne mjere zaštite od poplave na karlovačkom području zbog porasta vodostaja uzrokovanog topljenjem snijega. Trenutno su radi izlijevanja vode preko kolnika zatvorene prometnice: državna cesta u mjestu Koritinja, županijske ceste: Donje Mekušje – Kobilić i Belajske Poljice – kod trgovine Krajačić, lokalne ceste: Brođani – Brežani, Utinja – Slunjski Moravci, naselje Karasi, Mekušje – Kamensko, Belajske Poljice – Ladvenjak, dio Radićeve ulice u Dugoj Resi, most u Zvečaju, nerazvrstane ceste: Ulica sv. Florijana (Gradac), Turanski Lug – Otok, Cerovac Vukmanićki – Rilj.



Policija je kao i sve nadležne službe u stanju pripravnosti te kroz aktivno sudjelovanje u Stožeru civilne zaštite, sudjeluje u provođenju odluka Stožera. Član Stožera na županijskoj razini je načelnik policijske uprave Josip Ćelić, dok su na razini grada Karlovca načelnik Policijske postaje Karlovac Darko Željković i načelnik Policijske postaje Ogulin Goran Vukelja na razini grada Ogulina. Na ogulinskom području vodostaji su u padu i sve prometnice su prohodne. Kako bi se osiguralo područje i imovina na karlovačkom području, ove godine po prvi puta su kao mjere zaštite od poplava, postavljene tzv. box barijere koje štite kuće i imovinu građana od vode.



Apeliramo na sve vozače da poštuju postavljenu prometnu signalizaciju koja upućuje na zabranu prometovanja pojedinim dionicama te da se nikako ne upuštaju u prometovanje takvim prometnicama. Ujedno, podsjećamo da brzinu kretanja svog vozila prilagode stanju i osobinama prometnice, gustoći prometa, vremenskim uvjetima i uvjetima vidljivosti.

15.53 Tijekom sjednice Kriznog stožer Civilne zaštite u Hrvatskoj Kostajnici, na kojoj je bio i predsjednik Vlade Andrej Plenković, u Starom putu u novom klizištu oštećeno je desetak kuća, od kojih neke potpuno.



Na klizištu u Starom putu oštećeno je desetak kuća, od kojih su neke potpuno uništene, a u većini se ne može stanovati. Na sreću, zbog grmljavine koja je pratila odron, stanovnici su uspjeli pobjeći.



Nakon dojave o klizištu, sudionici sjednice Kriznog stožera, među kojima su, osim premijera Plenkovića, bili i ministar obrane Damir Krstičević, ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje Dragan Lozančić i generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, izašli su na mjesto nesreće.



"Dio brda otklizao je u podnožje, ali na sreću nema ljudskih žrtava. Uzrok su velike količine snijega koji je pao u Hrvatskoj Kostajnici. Topljenjem je došlo do klizišta. Hrvatska Vlada će u suradnji sa Sisačko-moslavačkom županijom učiniti napore da se pomogne ljudima koji su ostali bez svojih domova. Osigurat ćemo im smještaj i pomoći u obnovi kuća", rekao je Plenković.

15:35 Objavljena je snimka srušenih kuća u Hrvatskoj Kostajnici. Video pogledajte OVDJE.

15:25 Zbog izlivenih rijeka na prometnicama u Karlovačkoj županiji, Policijska uprava poziva vozače da poštuju posebnu regulaciju prometa i postavljenu signalizaciju koja upućuje na zabranu prometa na pojedinim dionicama.





Za promet su zatvorene županijske ceste: Donje Mekušje – Kobilić i Belajske Poljice – kod trgovine Krajačić, lokalne ceste: Brođani – Brežani, Utinja – Slunjski Moravci, naselje Karasi, Mekušje – Kamensko, Belajske Poljice – Ladvenjak, dio Radićeve ulice u Dugoj Resi, most u Zvečaju i nerazvrstane ceste: Ulica sv. Florijana (Gradac), Turanski Lug – Otok, Cerovac Vukmanićki – Rilj.Zabranjen je promet tim cestama i na svim drugim mjestima gdje su postavljeni znakovi posebne regulacije ili obilaska, a policija poziva sve vozače da "poštuju postavljenu prometnu signalizaciju koja upućuje na zabranu prometovanja pojedinim dionicama".Policija u priopćenju ističe da prati stanje radi sigurnog prometovanja na cestama te da upravlja prometom.Osim poštovanja prometne signalizacije, vozači moraju prilagoditi brzinu kretanja stanju na cesti, gustoći prometa, vremenskim uvjetima i vidljivosti.

15:00 U poslijepodnevnim satima došlo je do velikog odrona tla, oštećeno je šest kuća i ima ozlijeđenih, javlja N1.

"Kao u filmu nestalo je nekoliko, kuća, ceste, dava auta HEP-a koji su jutros došli popraviti vodove", kazao je premijer, ističući da su odroni zemlje posljedica velike količine snijega koji je nedavno pao.

112> Sisak: u Hrvatskoj Kostajnici došlo je do odrona na 6 kuća. Za sada nema informacija o ozlijeđenima ili smrtno stradalima. Na mjesto događaja upućene su DVD Hrvatska Kostajnica, HMP Sisak i PP Hrvatska Kostajnica. pic.twitter.com/KLnkT1oCcf — DUZS (@DUZS_HR) 13. ožujka 2018.

Predsjednik #VladaRH @AndrejPlenkovic obišao je pogođena područja u #HrvatskaKostajnica i razgovarao sa stanovnicima. Zbog aktivnih klizišta uništeno je deset kuća. pic.twitter.com/MCwtj8IghC — Vlada R. Hrvatske (@VladaRH) March 13, 2018

12:30 U podne je Kupa u Karlovcu bila visoka 773 centimetara, Korana 784, po jedan centimetar niže nego sat ranije, a što znači da je vrhunac dostignut i da rijeke više neće rasti, no zaključak danas održanog karlovačkog Stožera civilne zaštite da treba nastaviti i još pojačati broj crpki za prepumpavanje procjednih voda uz protupoplavne zidove podignute ovih dana.

11:30 Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković posjetit će danas Hrvatsku Kostajnicu, gdje je prošle noći, kada je vodostaj Une premašio 450 centimetara, proglašeno izvanredno stanje obrane od poplava. Uz predsjednika Vlade bit će potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević. U 13.30 sati predsjednik Vlade sudjelovat će na sastanku Kriznog stožera, a potom će obići poplavljena područja, najavili su iz vlade.

11:00

10:40

9:40 Stanovnici Hrvatske Kostajnice na posao su jutros išli čamcima i u pratnji vatrogasaca, javlja HRT koji dodaje kako je najdramatičnije stanje u Ulici Davorina Trstenjaka, Unskoj ulici i Kavrlji.

9:30 Temeljem zahtjeva Državne uprave za zaštitu i spašavanje (DUZS) potpredsjednik Vlade i ministar obrane RH Damir Krstičević donio je danas Odluku o upućivanju do 100 pripadnika Oružanih snaga RH za pomoć na području ugroženom poplavama na području Sisačko-moslavačke županije, izvijestili su iz MORH-a.



Tako je na područje Letovanića upućeno 50 pripadnika OS RH, Petrinje 30, a u Hrvatsku Kostajnicu 20 pripadnika OS RH, gdje će biti angažirani na obrani od poplave.



Trenutno je na području oko Mostanja u Karlovcu angažirano 15 pripadnika OS RH na punjenju vreća i izgradnji zečjih nasipa.

8:55

#Letovanić stiglo 50 vojnika, žurno grade zečje nasipe. Kuće već pod vodom, dio lokalnih cesta zatvoren ili s ograničenim prolaskom. #polava #n1info pic.twitter.com/py702bGEIX — Mirela Bacic (@MirelaBacic) March 13, 2018

8:37 Mještani Hrvatske Kostajnice, kojima pomažu vatrogasci i pripadnici Crvenog križa i dalje podižu zečje nasipe kako bi spasili okućnice i imovinu. Najdramatičnije stanje je u Ulici Davorina Trstenjaka, Unskoj ulici i Kavrlji.



O trajnom rješenju problemu obrane od poplava u Hrvatskoj Kostajnici se govori već četiri godine jer je 2014. godine, za dosad najvišeg vodostaja, Una prodrla u gradsko središte.



Iako su stručnjaci Hrvatskih voda predlagali podizanje obrambenog betonskog zida uz rijeku Unu u cijeloj dužini gradskog ugroženog područja, konzervatori su se usprotivili toj ideji zbog narušavanja vizure zaštićene gradske jezgre. Tada je dogovoreno kako je jedino prihvatljivo rješenje konstrukcija i postavljanje montažnih obrambenih elemenata, koji bi se za povoljnog vodostaja mogli ukloniti. Međutim, riječ je o zahtjevnijem projektu, koji još nije ostvaren.

8:30 HRT javlja kako je voda poplavila nekoliko kuća, poplavljena je i cesta u Kuljanima, gdje je više desetaka stanovnika odsječeno.

8:15 Kako piše Dalmacija Danas, trenutno je kvota na Perući 358 metara nad morem. Prema Pravilniku o korištenju akumulacijskog jezera Peruća, maksimalna dozvoljena kvota u ožujku je 360 metara nadmorske visine. Iako pravilnik nalaže maksimalnu kvotu od 360 metara, poznato je da ona može izdržati kvotu 361,5 metar. Pravilnik također definira vremenski rok u kojemu se razina vode mora svesti na spomenutu kvotu ako se ona prijeđe, a to je 20 dana. Inače, u slučaju potrebe moguće je ispuštati oko 550 metara kubičnih vode iz jezera.



"Prema informacijama naših čitatelja iz Cetinske krajine, mogla bi se ponoviti situacija iz 2004. godine kada se Peruća prelijevala preko sigurnosnog preljeva. Dogodilo se to uslijed obilnih kiša travnju 2004.", podsjeća Dalmacija News.

8:00 U Hrvatskoj Kostajnici stanje nije dobro.

Vodostaj Une u Hrvatskoj Kostajnici jutros u 4 sata premašio očekivanih 450cm. Proglašeno izvanredno stanje obrane od poplave. @hrtvijesti @HRT4Studio4 pic.twitter.com/4FynNXz5gH — Igor Ahmetović (@Igor_Ahmetovic) 13. ožujka 2018.





U Karlovcu je jutros u sedam sati Korana bila na 779 centimetara s trendom rasta od 1 centimetra. Tamo su proglašene izvanredne mjere. Kupa je bila na 771 centimetar.



Na području rijeke Like u Selištu također je proglašeno izvanredno stanje.



Karlovčani noć proveli u strahu



Kako javlja jutros KAportal, vodni val i dalje prolazi kroz Karlovac, borba s rijekama još traje.



Pročelnik Područnog ureda DUZS-a u Karlovcu Martin Barić rekao je jutros za KAportal da su pumpe na Logorištu radile cijelu noć te da ne bi trebalo biti većih problema jer se situacija južno od Karlovca smiruje i vidljiva je stagnacija.



"Kuće su obranjene na Maloj Švarči, Mostanju, Logorištu i Turnju, to je područje zatvoreno barijerama. Nije bilo naknadne kiše, Korana je držala Kupu i situacija se smiruje, ali će voda otjecati polako", kazao im je Barić. O situaciji nizvodno od Karlovca kaže da su tamo pod vodom prometnice, ali da nije istina da se to područje ne brani.



"Brane se Šišljavić i Selce, cijelu noć radi pumpa kod zaporke na bivšem Baumaxu i Zagrebačka ulica je suha", dodaje Barić.



Hak javlja o zatvorenim prometnicama



Zbog vode na kolniku za sav promet zatvorene su:



DC36 između Karlovca i Pokupskog u mjestima: Koritinja, Šišljavić, Donja Kupčina i Gradec Pokupski;

DC47 Dvor-Hrvatska Kostajnica u mjestu Kuljani (obilazak je Divuša-Jovac-Donji Kuljani) te dionica Hrvatska Kostajnica-Hrvatska-Dubica u mjestu Rosulje;

ŽC3156 Žažina-Mala Gorica na makadamskom dijelu;

ŽC5130 Zalužnica-Škare-Doljani;

ŽC5146 Gornja Ploča-Lovinac;

ŽC5153 Kosinjski Most-Kosinjski Bakovac;

ŽC5163 Podoštra-Lički Novi;

ŽC5904 Korenica-Mihaljevac;

ŽC3231 Glina-Veliki Obljaj u mjestu Šibine;

ŽC3275 Stankovac-Slana;

ŽC3196 u mjestu Donje Jame;

LC33087 Skela-Donje Selište; LC33196 Bijele Vode-Drenovac;

LC33019 u mjestu Ravnik; LC33171 Javnica-Kotarani: LC59098 Tolić-Podlapača; LC59110 Gornja Ploča-Kruškovac; LC59112 u mjestu Komić, LC590640 Kaniža-Lički Novi, LC516300 Žabica-Lički Novi, LC516201 Smiljan-Novoselo, LC590049 Podastrana-Pazarišta, LC59113 Lovinac-Rasoja-DC50; LC33019 Ravnik-Osekovo.



