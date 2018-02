VIDEO, FOTO Ogromna pješčana oluja poharala Australiju

Foto: Queensland Police

OGROMNA pješčana oluja poharala je Australiju i obavila dijelove zemlje tamnom narančastom prašinom.

Pješčana oluja poharala je prošlog tjedna zapadnu Australiju i prekrila nebo gustim slojem narančaste prašine. Na internetu su objavljenje snimke ogromne oluje.

Jučer je pješčana oluja širine 200 kilometara pogodila Queensland. Vjetrovi brzine do 100 kilometara na sat nosili su crjepove s krovova kuća te čupali prometne znakove i drveće u gradu Charlevilleu na jugozapadu Queenslanda.

Moranbah residents have been urged to take precautions during storm clean up. Read our tips here: https://t.co/s28vByfBU5 pic.twitter.com/T3tK2K2LK9 — Queensland Police (@QldPolice) February 21, 2018

Apokaliptični prizori: "Jedna od impresivnijih oluja posljednjih godina"

"U zapadnim dijelovima Queenslanda često se stvaraju pješčane oluje jer je to vrlo suho i vruće područje. Međutim, ova je jedna od impresivnijih koje smo doživjeli u posljednjih nekoliko godina", izjavio je australski meteorolog Harry Clark.

Stanovnici su na društvenim medijima podijelili fotografije i snimke oluje, a prizore su opisali kao "apokaliptične".

"Čuli smo grmljavinu pa smo izašli kako bismo provjerili jesu li psi u redu i unijeli stvari u kuću. Okrenuli smo se i prema nama je dolazila ogromna crvena pješčana oluja - sloj prašine bio je prilično debeo", izjavila je za ABC News Paige Donald i dodala: "Tu je sada ogromni narančasti oblak. Prilično je strašno, kao u filmovima."