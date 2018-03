VIDEO, FOTO Prve obitelji evakuirane iz Istočne Gute

Foto: Twitter/Syrian Red Crescent

VIŠE desetaka stanovnika Istočne Gute evakuirano je u utorak iz te ratom pogođene sirijske regije, a to su prvi ljudi koji su napustili zonu od poziva Rusije na kratko primirje prošlog mjeseca, prenose sirijski državni mediji.

Novinska agencija SANA je objavila kako su "obitelji napustile opkoljenu zonu kroz sigurni koridor na prijelazu al-Vafiden".

Na snimci državne televizije al-Ikbarija prikazani su stanovnici, među njima i ozlijeđeni i bolesni, kako napuštaju područje uz pratnju vojske. Sirijski Crveni polumjesec objavio je na Twitteru fotografije i snimke pomoći te napisao da njegov tim "izvršava svoju humanitarnu dužnost i pruža usluge obiteljima koje napuštaju Istočnu Gutu".

#Breaking : A group of #Families got out of #Eastern_Ghouta while #SARC teams continued their #humanitarian mission. pic.twitter.com/xVjrl2HgZb

#Live: At the #humanitarian corridor of Al-Wafedeen Camp: #SARC teams are carrying out their humanitarian duty and providing services to families getting out of #Eastern_Ghouta. pic.twitter.com/hz4LSYPQGQ