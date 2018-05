VIDEO, FOTO Srušio se vojni avion u Georgiji, najmanje petero mrtvih

Foto: Twitter

TERETNI vojni avion C-130 srušio se u blizini aerodroma u Georgiji, javljaju američki mediji.

BREAKING: Video shows the crash of a large military plane near Savannah in the U.S. state of Georgia; at least 5 dead pic.twitter.com/w6f1aGaJUY — BNO News (@BNONews) 2. svibnja 2018.

Avion se srušio pored autoceste u blizini međunarodnog aerodroma Savannah/Hilton Head. Najmanje pet osoba je poginulo, objavio je glasnogovornik zračnih snaga nacionalne garde (ANG).

JUST IN: A military plane has crashed in Savannah, Georgia. Here's what we know now. https://t.co/9S2eyIqvr7 — Meg Wagner (@megwagner) 2. svibnja 2018.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Hitna služba izjavila je da se avion C-130 srušio pored raskrižja autoceste 21 i ulice Crossgate. Do incidenta je došlo u 11:28 po lokalnom vremenu tijekom pokusnog leta za Arizonu. Svjedoci su izjavili da se avion srušio nedugo nakon polijetanja.

Military c130 down at 21 and Gulfstream Rd. Avoid the area. 21 shut down until further notice. pic.twitter.com/6hUqwmkNUu — IAFF574 Savannah (@IAFF574) 2. svibnja 2018.

Ceste oko mjesta pada aviona su zatvorene i stanovnici su upućeni da izbjegavaju to područje. Fotografije i snimke s mjesta incidenta prikazuju gusti crni dim koji se širi iz olupine aviona.

At least five people dead in a military plane crash near an airport in Savannah, Georgia. pic.twitter.com/wvhxzwNbAF — Circa (@Circa) 2. svibnja 2018.

Avion je pripadao zračnim snagama nacionalne garde (ANG), odnosno njenom 165. krilu sa sjedištem u gradu Savannah.

Plane crashes near Savannah, Georgia. Firefighters say the plane was a military cargo jet. Not clear how many people were on board, or if anyone on the ground was injured. (Photo courtesy Savannah Firefighters). pic.twitter.com/j2bRD3c5lc — CBC News Alerts (@CBCAlerts) 2. svibnja 2018.