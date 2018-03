VIDEO, FOTO Tisuće Palestinaca marširaju na granici s Izraelom, najmanje pet ubijenih

Foto: Hina





TISUĆE Palestinaca iz Pojasa Gaze okupile su se u petak na prosvjedima na više mjesta kod granice s Izraelom i pritom su izbili sukobi s izraelskim vojnicima.

Palestinsko ministarstvo zdravstva objavilo je da je ubijeno najmanje pet Palestinaca i najmanje 350 je ozlijeđeno.

Rano u petak, prije početka prosvjeda, jedan Palestinac poginuo je u izraelskom topničkom napadu na jugu Pojasa Gaze, objavilo je ministarstvo zdravstva. Druga žrtva stradala je za vrijeme okršaja s izraelskim snagama duž granice, rekli su bolnički izvori.

Scene of the #GreatReturnMarch on the #Gaza side of the border. Israeli occupation forces shooting indiscriminately with live rounds and tear gas. #Palestine pic.twitter.com/MTKeflHMwM — Palestine (@OccuPalGaza) March 30, 2018

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"Veliki marš povratka"

Prosvjednici su se okupili na više mjesta duž granice u povodu protestnog pokreta nazvanog "Veliki marš povratka" koji bi trebao trajati šest tjedana i kojim se traži pravo na povratak palestinskih izbjeglica i osuđuje stroga izraelska blokada Gaze.

Prvi dan pokreta poklopio se s Danom zemlje, kojim se svake godine odaje počast izraelskim Arapima ubijenima 1976. tijekom prosvjeda protiv konfiskacije njihova zemljišta.

Glasnogovornik izraelske vojske potvrdio je da tisuće Palestinaca sudjeluju na prosvjedima na šest lokacija u Pojasu Gaze. Po njegovim riječima, izraelske vojnike napadaju zapaljenim gumama i kamenjem. "Izraelska vojska uspostavila je oko Pojasa Gaze zatvorenu vojnu zonu i za sve aktivnosti u tom sektoru potrebno je njezino odobrenje", rekao je.