VIDEO, FOTO Tisuće žena diljem svijeta prosvjeduju protiv Trumpa: "Naš gumb je veći od tvog"

TISUĆE žena izašle su na ulice diljem svijeta kako bi prosvjedovale protiv Donalda Trumpa, godinu dana nakon masovnog prosvjeda zbog njegove inauguracije.

Prosvjed pod nazivom Ženski marš organiziran je diljem SAD-a, u New Yorku, Washingtonu, San Franciscu i stotinama drugih gradova. Marš se održava i diljem Europe te u Pekingu, Sydneyju i drugim gradovima. Sutra se očekuju prosvjedi u najmanje 34 države.

"Ljudi su bili prokleto bijesni prošle godine i prokleto su bijesni ove godine", izjavila je Tamika Mallory, jedna od predsjednica odbora Ženskog marša. Ženama su se pridružili i mnogi muškarci koji ne žele Trumpa za predsjednika.

Trumpove odluke protiv kojih prosvjeduju uključuju ograničenja u pružanju zdravstvenih usluga te stav protiv abortusa. Trump je u petak izrazio svoju potporu "Hodu za život" u Washingtonu, gdje se održava najveći prosvjed žena. Okupljeni se također protive Trumpovom ukidanju programa DACA za ilegalne imigrante koji su u SAD ušli kao djeca te sve većoj diskriminaciji i rasizmu u državi.

"Ovdje se ne radi samo o ženskim, već o ljudskim pravima"

Na društvenim medijima objavljene su fotografije prosvjeda diljem SAD-a i Europe. Prosvjednice u Rimu držale su transparente s natpisima "Naš gumb je veći od tvog". Snimke prosvjeda pokazuju tisuće žena na ulicama američkih gradova. CNN-ov reporter izjavio je iz New Yorka:

"Ovo se zove Ženski marš, ali zapravo pokriva niz problema. Ljudi se ovdje bore za jednaka prava za imigrante, osobe s invaliditetom, ljude različitih religija i rasa. Ovdje se ne radi samo o ženskim, već o ljudskim pravima".

Trump: Izađite i proslavite neviđen uspjeh i bogatstvo

Predsjednik Trump objavio je na Twitteru: "Predivno vrijeme diljem naše sjajne zemlje, savršen dan za sve žene da marširaju. Izađite i proslavite povijesne trenutke i neviđen ekonomski uspjeh te stvaranje bogatstva u posljednjih 12 mjeseci. Najniža nezaposlenost žena u 18 godina!".

Korisnici društvenih medija brzo su mu odgovorili: "Vaše sramotno ponašanje i komentari inspirirali su milijune žena diljem države na mobilizaciju".

Beautiful weather all over our great country, a perfect day for all Women to March. Get out there now to celebrate the historic milestones and unprecedented economic success and wealth creation that has taken place over the last 12 months. Lowest female unemployment in 18 years!