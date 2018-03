VIDEO, FOTO Turske snage ušle u Afrin: "Centar grada je potpuno pod našom kontrolom"

Foto: Hina

TURSKE snage u nedjelju su ušle duboko u sirijski grad Afrin, većinski kurdski grad, u okviru dvomjesečne ofenzive na sjeverozapadu Sirije, objavili su promatrači, a turski predsjednik Tayyip Erdogan objavio je da je središte mjesta "potpuno pod njihovom kontrolom".

Turske snage i njezine saveznice tijekom noći počele su ulaziti u Afrin, glavni grad istoimene enklave i od tada su osvojile nekoliko četvrti, objavio je Sirijski opservatorij za ljudska prava (SOHR).

Snage izvještavaju da pri tom nisu naišle na otpor.

FREE SYRIAN ARMY BACKED BY TURKISH ARMY FULLY LIBERATED AFRIN CITY CENTER FROM #YPG TERRORISTS. AFRIN ŞEHİR MERKEZİ TAMAMEN TEMİZLENDİ! pic.twitter.com/TS13zpz21o

Proturski pobunjenici kažu da su se kurdski borci povukli iz grada u nedjelju rano ujutro, što je voditelj opservatorija Rami Abdel-Rahman zanijekao.

Snage koje predvodi Turska ovoga su tjedna okružile Afrin izazivajući egzodus iz grada. U proteklih nekoliko dana iz Afrina je otišlo 150 000 ljudi, prema kurdskim izvorima. SOHR je objavio da je pobjeglo više od 200 000 civila.

Turske su snage poduprte sirijskim pobunjenicima započele vojnu operaciju protiv enklave Afrin 20. siječnja otvarajući novo bojište u sirijskom građanskom ratu koji traje već osam godina.

Ankara smatra kurdske jedinice (YPG) u Afrinu terorističkom organizacijom povezanom s kurdskim pobunjenicima u Turskoj. Za SAD i saveznike skupina je glavni saveznik u borbi protiv Islamske države u Siriji.

Više od 1500 kurdskih boraca ubijeno je u turskoj ofenzivi protiv enklave od siječnja, navodi Opservatorij. "Većina ih je ubijena u zračnim udarima i topničkoj vatri."

Turski mediji objavili su da je "centar Afrina oslobođen od terorista YPG-a". Na internetu su objavljene snimke slavlja vojnika nakon ulaska u Afrin.

#Syria #Afrin #AfrinOP #Efrîn #Efrin #Efrine #Video of Turkish Backed Militants celebrating inside the city of Afrin #TwitterKurds pic.twitter.com/PA1Eh2uLEc