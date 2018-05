VIDEO, FOTO Velika oluja pogodila Hrvatsku, na kopnu munje, tuča i jak vjetar, Sisak ostao bez struje

Foto i video: Dnevni Avaz, Lightningmaps, emeđimurje, Čitatelji, Zoran Kraljević



JAKO nevrijeme praćeno grmljavinom, kišom i tučom pogodilo je u popodnevnim satima Sarajevo.



Sunčani dan odjednom su pokvarili crni oblaci koje su parale munje. Padala je i tuča. Ulice u dijelovima Sarajeva poplavila je voda.

Oluja koja je pogodila Sarajevo i sjeverne dijelove BiH stigla je poslijepodne i u Hrvatsku. Grmljavinskih pljuskova, kako javlja Istramet, prvo je bilo u Gorskom kotaru te na krajnjem sjeverozapadu zemlje, a tijekom poslijepodneva nevrijeme je zahvatilo i dijelove Slavonije, Međimurje, ali i središnju Hrvatsku.

Oko 19 sati i nad Zagrebom su se nadvili crni oblaci. Munje su počele parati nebo nad gradom, puše jak vjetar i pada kiša. Kako nam javljaju čitatelji, i nad Kvarnerom je počelo jako grmljavinsko nevrijeme.

Jako nevrijeme zahvatilo je i područje Siska. Vjetar je rušio stabla na cestama, a obilna kiša poplavila je prometnice, pothodnike pa čak i podrume obiteljskih kuća. Veći dio grada bio je 15 minuta bez struje. Zbog nakupljene vode automobili su ostali zarobljeni u pothodnicima.

Nevrijeme s tučom veličine oraha zahvatilo i međimurski kraj. Padala je u Križovcu, Peklenici... Kako javlja emeđimurje, nebo se ozbiljno zamračilo.

Alarm zbog oluja

Za danas i sutra za dijelove zemlje je na snazi žuti Meteoalarm, i to zbog grmljavinskog nevremena praćenog tučom. Žuti Meteoalarm upaljen je danas za područje središnje i sjeverne te istočne Hrvatske.



Upozorava na pljuskove s grmljavinom i mogućom tučom koja je najvjerojatnija u zapadnoj Slavoniji. Meteoalarm prognozira vjerojatnost grmljavine na 55 do 75 posto i upozorava stanovnike da budu na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena.



"Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni", javlja Meteoalarm.



Za središnju i istočnu Hrvatsku Meteoalarm najavljuje izraženije pljuskove s grmljavinom i mogućom tučom te daje vjerojatnost grmljavine od 60 do 80 posto.

Sutra se očekuje i jako do vrlo jako jugo



Žuti Meteoalarm na snazi je i sutra, ali za sjevernu i središnju Hrvatsku te Liku i Gorski kotar. Za sjevernu i središnju Hrvatsku daje vjerojatnost preko 60 posto za grmljavinu te izraženiji pljusak, dok je za Liku i Gorski kotar vjerojatnost preko 70 posto.

Također, moguća je tuča.



Osim toga žuti Meteoalarm sutra je na snazi i za područje Splita, Kvarnera, Velebitski kanal i za sve otoke zbog umjerenog do jakog i vrlo jakog juga.

I ESTOFEX je izdao upozorenje za moguće jake oluje na kopnu, posebno na istoku Hrvatske.

