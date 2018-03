VIDEO Glasnović: Imamo puno spike, ali spika ne kuha rižu

Foto:

ZASTUPNIK Željko Glasnović (NH) danas je, govoreći o stanju u hrvatskom obrazovnom sustavu i reformi obrazovanja, poručio kako je sadašnji sustav totalno neodrživ i kako se mora odmah početi raditi jer će se, u suprotnom, kasniti u sljedećem ciklusu.



Prije deset godina donijet je Državni pedagoški standard s jasnim ciljevima i koeficijentima izvodljivosti, no od tada još 'tapkamo u mjestu', rekao je Glasnović u Hrvatskom saboru, napominjući kako se ne sjeća da je u Saboru bilo izvješće o provedbi tih standarda i da su se odredili jasni rokovi za provedbu planova na terenu.







"Imamo puno spike, ali spika ne kuha rižu, tapkamo u mjestu", poručio je zastupnik, te u pogledu reforme iznio svoje viđenje.



Ako se ne možemo dogovoriti o nekim predmetima u školstvu, neka drugi idu dalje - matematika, biologija, kemija, a u društvenim znanostima, ako se ne možemo dogovoriti, možemo raditi improvizaciju dok se to ne završi, rekao je.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Ustvrdio je i kako u Hrvatskoj nema usklađenosti obrazovnog sustav sa tržištem rada, o čemu se stalno govori. Austrija i Njemačka, kaže, imaju dobar sustav, postoji sinergija poslovnih subjekata, vlade i obrazovnog sustava, što u Hrvatskoj ne postoji.Ilustrirao je to podatkom da ove godine studira 11 tisuća ekonomista, a samo dva inženjera rudarstva."To je nezamislivo. Ako hoćete uništiti jednu državu, vidimo kakva je ekonomija, Hrvatska ima tajno oružje, to su hrvatski ekonomisti, postavite dvojicu njih kao savjetnike dobit ćete 'scenario Venezuela' u tri mjeseca, tako to meni izgleda", izjavio je Glasnović i poručio da je sustav kakav sada imamo totalno neodrživ.