VIDEO Glasnović u sabor donio balerinke, štikle i tange

Video, Screenshot: Index.hr



SABORSKI zastupnik Željko Glasnović govorio je danas u saboru nakon aktualnog prijepodneva o stanju u Siriji, a potom i o Istanbulskoj konvenciji.



Rekao je kako se stanje u svijetu mijenja, kako su Rusi u pripravnosti isto kao i Izrael ali da to neke u saboru ne zanima.





"Gdje su sada lumeni demokracije"



"Nit to zanima vladu, izgleda meni, mi smo ušli i u NATO i evo, nedavno je udarilo izraelsko zrakoplovstvo sirijsku bazu i tu su poginuli neki vojnici i mi smo sigurno na rubu nečeg većeg", rekao je Glasnović kojeg se slabo čulo jer su zastupnici izlazili iz sabornice. Reiner ih je smirivao kako bi čuli kolegu, a Glasnović je počeo vikati.



"Ova mlada dama nije pristojna ovdje, naravno, to se naučilo ovako pregovarati ovdje, to su komunisti...", rekao je Glasnović



"Ovako, ja bih se pitao gdje su veliki demokrati, lumeni demokracije kad su u pitanju događaji u Palestini gdje imamo minimalno 20-30 Palestinaca ubijenih i tisuće ranjenih gdje su oni bili kada su u pitanju kršćani na bliskom istoku. Irak je defacto podijeljen, ostale su samo male dvije enklave kršćana u Iraku imate desetke tisuća poginulih i stotine tisuća raseljenih".





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"Kad je itko od udruga govorio o zločinima tamo, masovnim silovanjima žena i djece koji su počinjeni, o tome totalni autizam. Ja bih s tim završio i zaključio bih da ne pratimo situaciju dovoljno i da smo u totalnoj informacijskoj blokadi", rekao je Glasnović.Glasnović je potom u degutantnom potezu, koji je njemu valjda bio humorističan, iz vrećice koju je donio za govornicu izvadio balerinke za Bojana Glavaševića za kojega je rekao da nije siguran u svoju seksualnost, kao i tange i štikle za koalicijske partnere, ili kako je rekao, žene zarobljene u muškim tijelima."Ali na kraju pošto je tema danas istanbulska koalicija imam neke darove za našu koaliciju ovdje. Imam ovdje, nije sad ovdje gospodin Glavašević, imam za njega jedne papuče baletanke, od balerine ako on nije siguran o svojoj spolnosti. Imamo stvari za koaliciju HNS i HDZ imamo seksi štikle.

A imate još vremena da se odlučite, kad glasujete sutra, u petak, imamo seksi tango gaćice za ljude koji su zarobljeni žene nu muškim tijelima i to su trebale uručiti feministkinje ove, Babe il netko drugi, al evo posao je pao na mene i nagrade možete pokupiti poslije glasanja", rekao je Glasnović, pokupio balerinke, štikle i ono što je izgledalo kao ženske najlonke, a ne tange i otišao na svoje mjesto.

Reiner u tome nije vidio povredu poslovnika

Gordan Maras je tražio povredu poslovnika i rekao Reineru koji je predsjedao sjednicom sabora da se čudi kako nije reagirao na stvari koje je rekao Glasnović rekao. Rekao je i kako je dok je spominjao komuniste pokazivao na njega i njegovog kolegu rukom.



"On je vjerojatno mislio na ljude u HDZ-u gdje je puno ljudi iz partije prešlo. Molim vas reagirajte na ovakve stvari", rekao je Maras Reineru.



Reiner je pak rekao kako bi onda morao reagirati na puno stvari te kako im jedanput odgovara liberalnost, a jedanput striktnije ponašanje, ali i kako on smatra da nije došlo do povrede poslovnika.