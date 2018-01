VIDEO Granična policija u SAD-u uništava hranu i vodu za migrante: "Osuđuju stotine na smrt"

Screenshot: YouTube

HUMANITARNE skupine optužile su američku graničnu policiju za uzrokovanje smrti stotina migranata uništavanjem hrane i vode ostavljenih u pustinji u Arizoni.

Organizacija No More Deaths iz Tucsona objavila je u srijedu da je u periodu od 2012. do 2015. godine na ruti za migrante ostavila više od 31 000 galona vode, koji su vandalizirani 415 puta, odnosno u prosjeku dvaput na tjedan.

"Žele oslabiti i uhvatiti migrante"

Skupina je naglasila da su u većini slučajeva počinitelji službenici granične policije u tom području. Na internetu su objavljene snimke na kojima graničari namjerno prevrću boce i prolijevaju vodu te uništavaju ili uzimaju hranu ostavljenu migrantima.

Bivši službenik američke granične policije rekao je skupini da ih vlasti potiču na takve postupke "kako bi migranti oslabili i bili uhvaćeni". No More Deaths ističe da zbog ovakvih postupaka umiru stotine migranata svake godine samo u okrugu Pima te poziva na prekid prakse koja "osuđuje migrante na smrt".