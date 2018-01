VIDEO Indija testirala svoju najnapredniju raketu sposobnu nositi nuklearnu glavu

Screenshot: YouTube

INDIJA je uspješno testirala interkontinentalnu raketu Agni-V, sposobnu nositi nuklearnu glavu, objavilo je ministarstvo obrane u četvrtak.

Stručnjaci smatraju da je Agni-V najnaprednija interkontinentalna balistička raketa (ICBM) u Indiji. Ispaljena je u utorak ujutro s otoka Abdul Kalam uz obalu savezne države Orisse, objavilo je ministarstvo na Twitteru. Navelo je da test predstavlja "ogroman napredak u obrambenim sposobnostima države".

#FLASH India test fired Intercontinental 5000-km range surface to surface nuclear capable ballistic missile Agni-V from Abdul Kalam island off the Odisha coast at 9:53 am. pic.twitter.com/kkBi2NDFRT